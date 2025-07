El president de l'Hiopos Lleida critica “les formes” en l’adeu de Rafa Villar

Albert Aliaga, president del Força Lleida, va criticar aquest divendres la forma com Rafa Villar va anunciar que no seguia a l’Hiopos Lleida i que se n’anava al Baskonia. “Li desitgem tota la sort del món, però a nosaltres, és públic i notori que ens van fer mal les formes, que ens ho digués l’últim dia i a última hora no ens va agradar”, va explicar en una compareixença davant la premsa en la qual va repassar l’actualitat del club. “Ja sé que no és ell, segurament, el seu entorn, però teníem mig emparaulades unes coses. Però bé, està en el seu dret i aquesta serà sempre casa seua”. També va destacar el treball del club. “Hem de felicitar-nos, alguna cosa fem bé, fa tres anys ningú al bàsquet hi confiava i nosaltres ho vam fer.”

D'altra banda, sobre l'última renovació, la d'Oriol Paulí, va dir que “és un jugador fonamental per al projecte i un jugador que creiem que ha de ser una mica el que transmeti el que volem que representi el nostre club”, va assenyalar el president Albert Aliaga,

Així, Aliaga va assenyalar que el pivot Atoumane Diagné, amb qui el club té un preacord, com va informar aquest diari, pot ser el primer fitxatge a ser anunciat. “És el perfil de jugador que s’ha prioritzat en aquest mercat, en el qual tenim dos prioritats, els quatre jugadors de quota i el quatre i el cinc, perquè ja vam aprendre l’any passat que canviar aquesta estructura a meitat de temporada és molt difícil”, va afegir. Diagné, a més, és quota. Pel que fa a Pierre Oriola, va afirmar que “la intenció és arribar a un bon acord, però de moment encara no el tenim tancat”.

A més, va confirmar que “sortirem a la Lliga U22, ens hi hem inscrit. La idea és fer un equip amb gent del territori, gent de casa, amb jugadors del nostre Júnior, del Sènior B i buscar algun reforç. Hem de decidir si jugarem al Barris Nord o buscarem un altre pavelló”, va explicar. Va dir també que amb la creació de l’ U22 pot desaparèixer el Sènior B i que l’entrenador serà probablement Borja Comenge.

Quant al pressupost d’aquest equip rondarà entre els 160.000 i els 200.000 euros. El club també mantindrà la vinculació amb el CB Mollerussa, que ha pujat a Tercera FEB.

Aliaga va agrair “a les 4.500 persones que ens han fet confiança” com a abonats i les empreses que continuen donant suport al projecte.