Villar marxa de l’Hiopos

Rafa Villar canviarà la samarreta de l’Hiopos Lleida per la del Baskonia.

Rafa Villar no vestirà la samarreta de l’Hiopos Lleida la pròxima temporada. El base de l’Hospitalet va comunicar ahir al club la seua decisió d’executar la clàusula de sortida que tenia al seu contracte per rescindir l’any que li quedava, descartant així l’oferta d’ampliació a l’alça que se li havia proposat. La seua destinació serà un equip de l’ACB que la pròxima campanya jugarà l’Eurolliga i que, a falta de confirmació oficial, serà el Baskonia, com va avançar ahir segre.com.

Després de gairebé un mes d’espera, un dels estendards de l’equip de Gerard Encuentra i que va ser clau tant en l’ascens com en la permanència de l’equip a l’ACB, se’n va després de dos temporades i mitja vestint de bordeus, aquesta última signant una mitjana de 5,7 punts, 2,4 rebots, 2,9 assistències i 8,8 de valoració.

La seua intenció inicial era la d’emprendre l’aventura americana i enrolar-se en una universitat de l’NCAA com ja han fet altres valors del bàsquet espanyol, entre ells el seu germà Raúl, però els esdeveniments van fer un gir complet en els últims dies amb l’interès d’equips d’Eurolliga de la mateixa Lliga ACB per incorporar-lo atesa la seua condició de quota.

El València Basket va ser dels primers conjunts a mostrar-hi interès, però Villar acabarà recalant en el Baskonia, previ pagament de la clàusula de rescissió que, com acostuma a fer l’Hiopos, serà la totalitat de la fitxa que tenia el jugador la pròxima temporada.

El quadre vitorià, que li ha ofert un contracte de tres temporades, només té dos places de quota cobertes amb Tadas Sedekerskis i Khalifa Diop.

Preacord amb Atoumane Diagne per reforçar la posició de cinc

L’Hiopos Lleida ha arribat a un preacord amb Atoumane Diagne per reforçar la posició de cinc que tants maldecaps va portar la passada temporada. El pivot senegalès, format al planter del FC Barcelona, és una de les principals opcions que estudia la direcció esportiva per enfortir el joc interior al costat de la del seu compatriota Ibou Badji, que ja va jugar cedit a Lleida en l’etapa de LEB i que al final de la passada Lliga va tornar a Espanya després de la seua aventura americana.

La condició de quota de l’expivot del Leyma Corunya, de 26 anys i 2,16 metres d’alçada, ha fet que l’Hiopos Lleida hagi accelerat l’operació, que podria fer-se oficial els propers dies.

Diagne ha jugat les tres últimes temporades en el quadre corunyès, les dos primeres a la LEB Or, aconseguint l’ascens en la segona, i la passada a l’ACB, firmant una mitjana de 5,6 punts, 3,2 rebots, 1 tap i 6,6 de valoració.En el pla d’incorporacions, el club manté el nom de Cameron Krutwig a la llista de futuribles per a la posició de cinc a l’espera de poder tancar aviat la renovació d’Oriola i l’ampliació de contracte de Paulí, que té fins a mitjans de juliol per donar una resposta.

El club anuncia la rescissió de contracte de Demajeo Wiggins

Demajeo Wiggins tampoc no seguirà a l’Hiopos Lleida la pròxima campanya malgrat tenir contracte en vigor. Així ho va anunciar ahir el mateix club a les xarxes socials amb un missatge de comiat que incloïa altres noms la continuïtat dels quals ja es donava per descartada, com els d’Edo Muric, Alex Madsen, Thomas Bropleh i Johnny Hamilton.

Wiggins va arribar en el tram final de temporada per cobrir la posició de cinc, però les seues actuacions (5,3 punts i 4,7 rebots) no han acabat convencent i el club ha optat per acollir-se a la clàusula de rescissió que hi havia al seu contracte.