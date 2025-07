El Tour arranca avui amb Pogacar i Vingegaard com a favorits

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El Tour de França 2025 arranca avui des de Lilla en una edició les etapes de la qual discorren totalment per França i més muntanyosa que en anteriors ocasions, per brindar el millor escenari possible per a un nou pols entre el vigent campió, l’eslovè Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), i el danès Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), que podrien viure el seu cinquè pols pel triomf amb, de moment, tres Tours per a l’eslovè i dos per al danès.

Són, sens dubte, els grans favorits. I ho són perquè entre els dos han guanyat les últimes cinc edicions i, des del 2021, amb un pols a dos que o bé guanya Pogacar (2020, 2021 i 2024) o bé guanya Vingegaard (2022 i 2023). Sembla que estan en bona forma i que serà difícil fer-los ombra, però és una cosa que també intentaran fer el belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) o l’eslovè Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe). Roglic no competeix des que va haver d’abandonar, fruit de les caigudes i la mala sort que el persegueixen assíduament, l’últim Giro d’Itàlia que va arribar a liderar. Quant a Evenepoel, superades molèsties físiques del passat recent, arriba en forma després de guanyar el campionat belga contra el crono i ser segon a la prova en línia i, sobretot, amb la seua cinquena posició en el Tour de Romandia o la quarta posició en el Critèrium del Dauphiné. Amb una bona pretemporada i bones sensacions, Enric Mas (Movistar Team) aspira a fer una bona ronda.

Aquest Tour mostra un perfil molt muntanyós, amb una de les dos contrarellotges sent una pujada a Peyragudes, i la tornada d’Hautacam o Superbagnères. L’etapa d’avui té sortida i arribada a Lilla, amb 184,9 km.