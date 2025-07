Djokovic aconsegueix la seua victòria 100 a Wimbledon i passa a vuitens

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El serbi Novak Djokovic va batre amb summa facilitat el seu compatriota Miomir Kecmanovic (6-3, 6-0 i 6-4), va assolir les 100 victòries a Wimbledon i es va convertir en la tercera persona en la història a aconseguir-ho, després de Roger Federer, vuit vegades campió, i Martina Navratilova, vencedora en nou ocasions. Amb aquest triomf es classifica per als vuitens de final del torneig. Kecmanovic, malgrat les dos bones victòries que havia aconseguit per guanyar-se el dret a jugar aquest matx, només va aguantar el ritme del jugador de Belgrad durant set jocs. Des que Djokovic va trencar en el 4-3 de la primera mànega, va sumar un parcial de 12-1, fins que es va embolicar servint per guanyar el partit i va permetre que el seu compatriota maquillés la pallissa. És a vuitens per dissetena vegada i en quinze va passar a quarts.

Per la seua part, la gallega Jessica Bouzas es va classificar per primera vegada en la seua carrera a vuitens a Wimbledon, al vèncer per 6-1, 2-6 i 6-3 la ucraïnesa Daiana Iastremska. La gallega va avançar més lluny que mai, tombant una Yastremska que havia sorprès en primer ronda la recent campiona de Roland Garros Coco Gauff. Sinner també va passar ronda al guanyar 6-1, 6-3 i 6-1 l’espanyol Pedro Martínez.