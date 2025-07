El Lleida sabrà avui qui opta a la seua plaça... a l'espera de l'ajornament de la decisió de la RFEF

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Avui acaba el termini perquè els clubs que estan interessats a ocupar la plaça que deixa vacant el Lleida a Segona RFEF, descendit per no haver pagat els deutes l’últim dia permès, ho comuniquin a la Federació Espanyola de Futbol (RFEF). El preu fixat per la RFEF

és de 288.920 euros i té prioritat el Cornellà, encara que també l’Atlètic Lleida ha mostrat interès. El club, al qual li van denegar un ajornament, ha demanat al jutge que paralitzi la decisió federativa de descendir-lo.