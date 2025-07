Tancament d’altura a Aran

Publicat per SegreAgències Creat: Actualitzat:

Després de cinc dies de curses i més de 6.000 corredors participants procedents de 83 països, que es van repartir 73.500 euros en premis (és la prova a nivell estatal que més premi econòmic reparteix), l’HOKA Val d’Aran by UTMB® va abaixar ahir el teló de la cinquena edició. Una setmana en la qual la climatologia ha estat un dels protagonistes, obligant l’organització a realitzar variacions en totes les distàncies, en ocasions optant per un recorregut alternatiu totalment nou amb l’objectiu de garantir la seguretat de tots els participants, voluntaris, personal de suport i públic assistent (l’organització ha mobilitzat prop de 700 persones). Ahir diumenge, últim dia de competició, va ser el torn de l’EXP (Expèriencia d’Aran), una cursa que sortia a les 8 del matí amb 1.061 participants, que havien d’afrontar un recorregut de 32 quilòmetres i 2.100 metres de desnivell acumulat amb sortida i arribada a Vielha, transitant per poblacions com Casarilh, Arties i Santet Escunhau.

Categoria masculina

El polonès Dominik Tabor va volar en aquesta prova circular i creuava la meta en un temps de 2 hores, 28 minuts i 18 segons. A l’arribar a Vielha va reconèixer que “m’ha agradat molt la cursa. Venia amb moltes ganes de córrer al Pirineu. L’ambient, l’organització, els recorreguts... Aquesta cursa pot perfectament competir amb Chamonix”. Bruno Argüelles i Asier Labairu van completar el podi amb uns registres de 2h:36:08 i 2h:41:45, respectivament. El lleidatà Joan Valls, del Club Atlètic Ivars, va entrar en la setena posició a 16:17 minuts del vencedor.

Categoria femenina

A la categoria femenina va triomfar la canària Moana Lilly Kehres. Després de pujar al tercer calaix del podi la passada edició, ahir va ser la més ràpida, cobrint el recorregut en 3 hores i 1 minut. “Que algú em pessigui perquè això és un somni”, confessava l’atleta de Las Palmas, que va estar acompanyada al podi per Aina Cusi, que va ser segona amb un temps de 3h:02:33, i la sud-africana Rebecca Kohne, tercera amb un crono de 3h:03:49.