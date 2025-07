Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’equip júnior masculí del Club Tennis Lleida es va emportar el títol del quadre de consolació del Campionat d’Espanya per equips disputat des de dimecres passat al Reial Saragossa Club de Tenis. L’equip integrat per Víctor Palomar, David Sánchez, Bruno Melé, Jordi González, Lande Culleré, Adrià Franco i Roger Dolcet va superar a la final el CE Laiaetà per 3-2.