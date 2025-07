Golejada i a quarts

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La selecció espanyola femenina va tornar a mostrar-se imparable en el seu segon partit de la fase de grups de l’Eurocopa, en què, com ja va fer davant de Portugal, va golejar Bèlgica (6-2) per posar-se a quarts de final liderada per una gegant Alèxia Putellas amb dos gols i dos assistències. Amb només el canvi d’Irene Paredes respecte a l’onze del primer partit, Aitana Bonmatí i Cata Coll van tornar a ser a la banqueta. Però tot va sortir igual, tot i que l’inici no va ser fàcil. La selecció de Montse Tomé insistia amb una Vicky López que intentava constantment revolucionar el partit i que va posar una centrada per a Claudia Pina que la blaugrana no va rematar per centímetres. La qualitat de les campiones del món va sortir a col·lació amb Patri Guijarro, Vicky i Alèxia, que va culminar una acció ràpida amb l’exterior de manera magistral (1-0). Tanmateix, Espanya tan sols va durar dos minuts davant en el marcador.

Bèlgica va transitar en la següent jugada fins al córner, des del qual Tessa Wullaert va posar una centrada precisa a la testa de Justine Vanhaevermaet, que amb els seus imponents 1,85 metres va ser impossible de frenar (1-1). Però Irene Paredes en va tenir prou amb els seus 1,77 per fer el mateix. A falta de sis minuts per al descans, Irene Paredes va tornar a avançar la seua selecció amb un cop de cap imperial (2-1). La distància al descans hauria pogut ser més gran si Bèlgica no arriba a treure sota pals un xut de Vicky López en l’últim sospir. Tomé va moure fitxa i va donar entrada a Aitana Bonmatí al camp. A la primera pilota que va tenir a les botes, la blaugrana va treure un rematada que va sortir llepant el pal. Semblava que Espanya imposaria la seua superioritat amb contundència, però Bèlgica va tornar a colpejar amb Eurlings (2-2) en un gol que va pujar al marcador després de la revisió del VAR. Però va ser un miratge. Espanya va trobar l’espurna i va acabar en el moment just amb Bèlgica, que va ser incapaç de contenir l’empenta ibèrica. Les belgues van ser incapaces de frenar Esther González, que va posar el 3-2 al minut 52 després d’una bona passada d’Alèxia i, a partir d’allà, es va acabar el partit per al combinat de la islandesa Elísabet Gunnarsdóttir. Entre tanta empenta, Mariona Caldentey va ser la més llesta a l’àrea per caçar la pilota i marcar la distància (4-2). Bèlgica ja no podia més i Claudia Pina, assistida per Alèxia, va firmar el cinquè (m.81) amb un golàs. Però Espanya en volia més i la reina Alèxia va arredonir el partidàs amb un altre gol. Amb un gol anul·lat a Cayman per fora de joc es va tancar la segona golejada d’Espanya, que ja és a quarts de final de l’Eurocopa després de l’empat que ahir van firmar Itàlia i Portugal.