Merlier s’imposa a l’esprint en una etapa accidentada

El belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) va guanyar ahir la tercera etapa del Tour, entre Valenciennes i Dunkerque sobre 178,3 quilòmetres, en un accidentat esprint, amb dos caigudes prèvies a la zona neutra, que va guanyar en un disputat pols a l’italià Jonathan Milan (Lidl-Trek), en una jornada en què es va haver de retirar el velocista Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). El belga Mathieu Van der Poel manté el mallot groc amb quatre segons d’avantatge sobre Pogacar i sis sobre Vingegaard.

Molt de nervi, perills, revolts i velocitat. Amb aquest menú, el plat que va sortir va ser el de diverses caigudes, molts frecs i un final gairebé de photo finish entre el guanyador, un Tim Merlier que es va fer un espai com va poder, i un Jonathan Milan que semblava tenir el pols guanyat, per l’interior, però que es va quedar a un tubular de celebrar el triomf. Alguns corredors van sortir volant cap a les tanques a 300 metres de la meta. Just a l’entrar a la zona protegida dels 3 quilòmetres finals, una caiguda a la part davantera del pilot va fer que, entre d’altres, Remco Evenepoel se n’anés a terra.

La mala notícia de l’etapa va ser l’abandó del velocista Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), guanyador de la primera etapa a Lilla i primer mallot groc d’aquest Tour. Ahir, vestit de verd com a líder de la classificació de punts, se’n va anar a terra quan, precisament, buscava imposar-se en l’esprint intermedi d’Isbergues. La quarta etapa, de 174,2 km, es disputa avui entre Amiens i Rouen.