El jutge rebutja parar el descens del Lleida i l’Atlètic Lleida ja ha pagat els 288.920 euros de la plaça

El titular del Jutjat Mercantil de Lleida rebutja suspendre l’execució del descens administratiu del Lleida CF que la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va decretar el passat dia 2, descartant així la petició que li va fer el Lleida en aquest sentit. El jutge, entre els seus arguments, es declara “incompetent” per adoptar una decisió sobre el descens al tractar-se, entén, d’una competició privada sobre la qual no pot intervenir.

El jutge sí que ha acceptat el preconcurs que li va presentar el Lleida CF, la qual cosa paralitza els deutes privats que tingui el club, però no els públics, és a dir, els que arrossega amb l’Agència Tributària i la Seguretat Social.

El dijous 3, l’endemà que la RFEF emetés la Circular número 3 decretant el descens administratiu del Lleida CF “per causes econòmiques”, al no haver pagat en la data límit, el 30 de juny, els deutes denunciats per la plantilla davant la Comissió Mixta AFE-RFEF, el club va anunciar la presentació de preconcurs de creditors amb la finalitat d’evitar el descens administratiu.

Segons el comunicat, “davant la resolució, dictada i notificada en data d’ahir [amb referència al 2 de juliol] per la RFEF, el club ha demanat al Jutjat Mercantil de Lleida, en el marc del procediment preconcursal instat l’1 de juliol, que acordi la suspensió de l’execució d’aquesta resolució a fi que es deixi sense efecte el descens administratiu mentre es tramiti aquest procediment judicial”.

Des del club van assenyalar que no tenien encara la resolució del jutge, però que en qualsevol cas discrepaven del fet que no sigui competent sobre aquest tema, ja que, segons les mateixes fonts, les activitats de la RFEF tenen una part privada però també una de pública, com seria l’organització de competicions. En qualsevol cas, l’entitat espera conèixer els arguments del jutge abans de decidir el pròxim pas, que probablement seria un recurs.

El Lleida no descarta demanar una cautelaríssima que deixi en suspens la decisió de la RFEF de descendir administrativament el club i insisteix que esgotarà totes les opcions possibles per garantir que el Lleida continuï.

L’Atlètic Lleida paga els 288.920 € i espera la ratificació de la RFEF

L’Atlètic Lleida va dipositar ahir a la RFEF 288.920,24 euros i, a falta de la ratificació de la Federació, tindria pràcticament assegurada la plaça del Lleida ja que els clubs que tenen prioritat per aconseguir-la, Cornellà, Penya Esportiva, Alzira, Mallorca B i Badalona Futur, malgrat que haurien mostrat interès per la plaça, no haurien dipositat la quantitat exigida, mentre que els que sí que van pagar, juntament amb els lleidatans, l’Hospitalet i Badalona, estan per sota al rànquing de prioritats.

Dilluns passat l’Atlètic Lleida va comunicar el seu interès per aconseguir la plaça, com va avançar SEGRE, i ahir va pagar. Falta la ratificació de la Federació que la plaça a Segona F es queda a Lleida.

L’Atlètic Lleida va fer públic ahir un comunicat explicant que el club, “seguint les disposicions marcades per la RFEF per cobrir la vacant a Segona RFEF, ha decidit presentar-se a la subhasta partint dels termes i condicions establertes a la circular federativa emesa a tal efecte”. Afegeixen que són conscients que no tenen “preferència” però ho veuen com una possibilitat de “creixement” en el seu objectiu que “Lleida pugui arribar al futbol professional”.