SUCCESSOS
Mor un jove després d’apunyalar l’integrant d’una orquestra a Sant Esteve de Llitera i atrinxerar-se a casa
Un veí del municipi s’atrinxera a casa seua i la Guàrdia Civil hi entra vint hores després
La Guàrdia Civil va trobar mort aquest dilluns un jove que aquest dissabte es va atrinxerar a casa seva després d’agredir amb una arma blanca un component de l’orquestra de música Nueva Atalaia, que actuava en la Nit de Cap d’Any Anticipada de la localitat lliterana, segons han informat fonts de la Guàrdia Civil de la província d’Osca. La víctima era un muntador de l’escenari i el succés va ocórrer cap a les 20.00 hores (ja començat el concert) en un bar del municipi, segons ha pogut saber aquest diari.
Una discussió entre ambdós hores abans de la celebració de la Nit de Cap d’Any Anticipada, tradició que Sant Esteve manté des del 2007 (a excepció del 2020 per la covid), va derivar en l’agressió, que va obligar a ingressar el ferit en un centre hospitalari mentre l’atacant es va atrinxerar al seu habitatge, que des d’aquell moment va quedar acordonat per la Guàrdia Civil. La víctima podria rebre l’alta durant les pròximes hores, segons ha pogut saber aquest diari.
Unes 20 hores després de l’apunyalament, els agents de la Guàrdia Civil van accedir finalment a l’interior de l’habitatge i es van trobar el jove mort, en una investigació que continua oberta a compte del que dictamini el forense. Segons ha pogut saber aquest diari, l’home vivia a Sant Esteve de Llitera des de feia aproximadament un any i, pel que sembla, tenia antecedents penals. Va arribar a Sant Esteve des d’un municipi de Barcelona.
L’orquestra tenia previst oferir un cafè concert amb aperitiu a les 19.30 hores i, a partir de mitjanit, tornar a pujar a l’escenari del poliesportiu de les escoles per animar els veïns en el seu comiat de l’any anticipat, amb les campanades i el raïm a les 1.00 hores.