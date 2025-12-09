Una fira molt concorreguda despatxa 4.800 litres d’oli d’oliva
L’alcaldessa en va fer una valoració molt positiva: “Totes les activitats han estat molt visitades.”
Belianes va vendre ahir uns 4.800 litres d’oli d’oliva en la 28 edició de la seua Festa de l’Oli i la 22 Fira de Productes de la Vall del Corb. El certamen, que va estar molt freqüentat, va reunir una trentena de parades, entre les quals mitja dotzena eren productors d’oli del municipi i de la Vall del Corb.
