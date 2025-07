Pogacar, centenari

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

A Rouen, localitat en què el mite Jacques Anquetil va viure els últims anys de la seua vida després de guanyar cinc Tours, van sortir els colors de l’arc de Sant Martí del pit de l’eslovè Tadej Pogacar (UAE) per celebrar la seua victòria professional número 100 i empatar a la general amb el neerlandès Mathieu van der Poel (Alpecin), que va retenir el mallot groc.

Un altre pas en la lluita contra la seua pròpia història per a Pogacar (Klanec, 26 anys), col·locant el número 100 en la seua carrera meteòrica. A més, els seus tres triomfs absoluts al Tour es van engrandir amb divuit victòries d’etapa. De nou va brillar el líder de l’UAE, amb poder dominant la situació al seu aire. Un atac de l’eslovè en l’última pujada el va deixar tot sol amb Vingegaard, però no va mostrar interès a donar continuïtat al projecte. Els dos van esperar uns altres 5 corredors, i en l’esprint va tornar a rematar a la seua manera per apuntar-se l’etapa al davant de Van der Poel i Vingegaard, donant temps al primer grup, on hi havia Onley, Almeida i Gregoire.

L’escomesa va separar en tres segons Remco Evenepoel i Matteo Jorgenson, i va fer mal a Enric Mas (Movistar), que va cedir 32 segons en meta, i a Carlos Rodríguez (Ineos), que se’n va deixar 39. Després d’aixecar els braços per dotzena vegada en la temporada en la quarta etapa disputada entre Amiens i Rouen, de 174,2 km de recorregut, Pogacar empata al capdavant amb Van der Poel, que va intentar, sense èxit, pispar la victòria el campió del món. Vingegaard tanca el podi provisional a 8 segons, Enric Mas segueix sisè, a 48, Evenepoel s’allunya a 58, i Carlos Rodríguez, que es queda a 2.05 minuts del liderat.