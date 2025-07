Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’Ultimate Marracos Lleida va acabar vuitè al Campionat d’Espanya Ultimate Frisbee de Segona Divisió, que es va disputar aquest passat cap de setmana a la localitat burgalesa de Lerma. El Marracos, que per primer cop havia aconseguit la classificació per al Campionat d’Espanya, va ser sisè en la classificació de Spirit Of The Game, que premia l’esportivitat. Els lleidatans van passar a quarts, on els va eliminar el Sharks barceloní.