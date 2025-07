Marxa en favor de l’Àlex, un nen amb una malaltia ultrarara

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

❘ Lleida La campanya solidària Vamos, Àlex, que té com a objectiu recaptar fons per tractar l’Àlex, un nen de 5 anys amb una malaltia ultrarara denominada MAND, va organitzar ahir una marxa que va sortir a les 21.00 de davant de la presó Lleida 2 i va acabar a l’Arborètum. Aquesta iniciativa forma part del repte Fes visible l’invisible, creat per l’esportista Tomi López, i per donar suport a l’Àlex s’ha format el grup Mou el Cor 226.