Pogacar es vesteix de groc en el gran dia d’Evenepoel

El belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) es va imposar ahir en la cinquena etapa del Tour de França, una contrarellotge individual de 33 quilòmetres a Caen, per erigir-se com el millor del moment en l’especialitat i en un dia en el qual Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) va ser segon i, tret d’Evenepoel, va ficar grans diferències als rivals per la general d’aquesta Grande Boucle.

Continua sent el millor contra el crono sense discussió. Pot ser que a Remco Evenepoel li faci falta millorar en les grans muntanyes i ser més explosiu per aspirar a guanyar un Tour de França, però de moment el belga ha estat l’únic capaç de ficar-li temps a un Tadej Pogacar que, si segueix així, té el quart Tour a l’abast. Perquè, al darrere de l’imparable Evenepoel, va ser de llarg el millor. A Caen, al seu terreny, l’actual campió belga, olímpic i del món contrarellotge va demostrar per què és una bala contra el crono i va firmar un 36:42,02 per, amb una mitjana de 53,95 quilòmetres per hora, anar de menys a més i guanyar una etapa en què va treure 16,68 segons al gran Tadej Pogacar, sens dubte el segon guanyador d’aquesta crono.

Per la seua part, el danès Jonas Vingegaard (Visma) no va passar de la tretzena posició, just al darrere de Primoz Roglic. Pitjor li va anar a l’espanyol Enric Mas, líder del Movistar Team, que va ser superat per Kévin Vauquelin a la pancarta de 3 km a meta, en què va firmar el 37 millor temps amb 2:57 perduts amb Evenepoel. Una crono dolenta que el fa baixar a la tretzena plaça de la general provisional, a 3:29 de Pogacar.