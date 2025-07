Preacord de l’Hiopos amb Krutwig per tornar a Lleida

L’Hiopos Lleida ha arribat a un preacord amb Cameron Krutwig per al seu retorn al Barris Nord un any després de marxar. El nord-americà, que ahir va causar baixa oficialment del Palència juntament amb uns altres sis jugadors, estava en l’òrbita del club lleidatà des de feia setmanes, com ja va avançar SEGRE, i després de confirmar-se el fitxatge de Diagne i la renovació de Paulí, la direcció esportiva ha intensificat les negociacions per a la incorporació del nord-americà, que podrien tancar-se aviat.

El jugador d’Illinois, que reforçarà la posició de cinc amb unes característiques totalment diferents de les de Diagne, ocuparà la segona plaça d’extracomunitari –l’altra és per a James Batemon–, malgrat que el club no descarta que avançada la temporada pugui aconseguir la nacionalitat croata i convertir-se en jugador comunitari, encara que és summament complicat.

Krutwig va deixar empremta després del seu pas fa dos temporades pel Força Lleida, convertint-se en una de les peces claus de l’ascens a la Lliga ACB. Va arribar a començaments de novembre del 2023 procedent del Reial Betis i la seua irrupció va ser immediata, destacant per una gran visió de joc i facilitat per assistir, a més del seu poder rebotejador. De fet, el club ja va intentar infructuosament la passada temporada incorporar-lo per pal·liar els problemes per trobar un cinc de garanties, però el nord-americà va preferir en aquell moment seguir al Palència, amb el qual va aconseguir classificar-se per a la Final Four d’ascens, caient en semifinals contra el Fuenlabrada.

Aquesta última campanya ha jugat un total de 43 partits, amb una mitjana de gairebé 25 minuts en pista i unes mitjanes d’11,2 punts, 6,8 rebots, 2,1 assistències i 16 de valoració, unes xifres molt semblants a les que havia firmat la temporada anterior defensant la samarreta del Força Lleida.

Amb el seu fitxatge, que podria fer-se oficial aquesta mateixa setmana o a començaments de la següent, l’Hiopos Lleida tindria ben coberta la posició de cinc curiosament, la que tants problemes li va portar la temporada anterior. Queda en l’aire la renovació d’Oriola, que en teoria hauria de completar la posició de cinc, però les negociacions estan ara mateix estancades. De fet, el club no el va incloure en el dret de tempteig i no descarta buscar una alternativa si no hi ha aviat una resposta a l’oferta de renovació presentada, d’una temporada amb opció a una segona.

El Robles estarà al grup B de la Lliga Femenina 2

La FEB va confirmar ahir la inscripció del Robles Força Lleida a la Lliga Femenina 2 2025-2026 després de presentar tota la documentació i complir els requisits necessaris, inclòs l’aval. L’equip lleidatà tornarà a canviar de grup i aquest any estarà al B, en què es troben els equips de la part nord de la península, concretament gallecs, càntabres i bascos. No obstant, ha eludit els canaris i balears i tindrà quatre rivals catalans.