El PSG aixafa el Madrid i jugarà la final del Mundial

El París Saint-Germain va triturar ahir per 4-0 el Reial Madrid i es va classificar per a la final del Mundial de Clubs de la FIFA, en el qual es jugarà el títol contra el Chelsea. Dos errors colossals de Raúl Asencio i Antonio Rudiger en els nou primers minuts de joc van permetre que l’equip de Luis Enrique es col·loqués amb 2-0 gràcies als gols de Fabián Ruiz i Ousmane Dembélé. El centrecampista espanyol va completar el seu doblet al 24 després d’una fabulosa jugada col·lectiva del conjunt francès. El quart va arribar al 87 per mediació de Gonçalo Ramos, que va dedicar el gol al seu compatriota Diogo Jota, que ha mort recentment.

Després del triplet de Lliga de Campions, Aventura 1 i Copa de França, els de Luis Enrique tindran la possibilitat de conquerir aquest diumenge un nou títol davant d’un Chelsea que va derrotar el Fluminense en la seua semifinal per 0-2.