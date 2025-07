Cobertes les més de 1.800 places ofertes per Esportmania

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Esportmania compleix aquest any 44 anys amb èxit de participació, amb pràcticament el 100 per cent de les places disponibles cobertes. El regidor d’esports, Jackson Quiñónez, va visitar els nens i nenes que participen en les estades esportives de Pardinyes, que ahir van portar a terme una carrera d’orientació i jocs al parc municipal de la Mitjana. Esportmania, que ha ofert un total de 1.821 places per a nens aquest estiu, compta amb una àmplia varietat d’activitats esportives i de lleure educatiu repartides en diversos torns. Les estades estan dirigides a nens i nenes de 4 a 16 anys, segons les activitats, i ofereixen la pràctica de diferents esports i tallers lúdics. Aquest estiu s’han contractat uns seixanta monitors i monitores esportius, que treballaran a Cappont, Balàfia, la Bordeta, Pardinyes i Secà de Sant Pere. Els nens i nenes poden gaudir d’esports com tir amb arc, piragüisme, bàsquet, handbol, hoquei, futbol sala, escalada, patinatge, hoquei patins, tenis taula, ball, jocs col·lectius i cooperatius, skateboarding, malabars i activitats aquàtiques, entre altres.

Per una altra banda, també es garanteix que els nens amb algun tipus de discapacitat puguin gaudir d’aquestes activitats.