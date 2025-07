L’Hiopos fitxa Cameron Krutwig i té lligat Melvin Ejim

L’Hiopos Lleida va oficialitzar ahir el fitxatge per a les dos pròximes temporades de Cameron Krutwig, que tornarà a vestir la samarreta bordeus un any després de marxar al Palència, mentre que està a punt de tancar la incorporació de l’aler Melvin Ejim, de 34 anys i 2,01 d’altura, que les quatre últimes campanyes ha jugat a l’Unicaja.

El canadenc, que ocuparia plaça de Cotonou al tenir la nacionalitat nigeriana, ha acabat contracte i l’Hiopos s’ha llançat a buscar el seu fitxatge, com apuntava ahir Chema de Lucas. Segons ha pogut saber aquest diari, l’oferta lleidatana seria per dos temporades i l’acord podria tancar-se aviat. Ejim, que ha conquerit dos Copes del Rei, dos Champions, una Intercontinental i una Supercopa amb l’Unicaja, ha fet una mitjana aquesta campanya de 5,1 punts, 2,1 rebots i 0,9 assistències.

Per la seua part, Krutwig, amb qui el club ja havia arribat a un preacord, com va avançar ahir SEGRE, és el segon fitxatge per al projecte 2025-2026, després del senegalès Atoumane Diagne. Després dels problemes que va tenir la temporada passada per trobar un cinc de garanties, ja que les incorporacions de Cooke, Hamilton, Goodwin i Wiggins no van resoldre aquest dèficit interior, el club no ha volgut córrer riscos i els seus dos primers reforços han estat dos cincs, Diagne i Krutwig, a més de característiques molt diferents.

Joaquín Prado, director esportiu de l’Hiopos Lleida, es va mostrar més que satisfet amb la seua incorporació. “És una fantàstica notícia per al club, per a tots els aficionats i també per a la parcel·la esportiva el retorn de Cameron Krutwig. És un jugador que encaixa de forma excel·lent en tots els aspectes, tant a nivell personal com esportiu. Estem convençuts que té la capacitat de fer millors els seus companys”, va assenyalar.

No va amagar que el seu coneixement del joc d’Encuentra i la seua visió de joc seran importants. “És un jugador que genera per si mateix des d’acabaments o amb passades, amb un bon coneixement del joc i de l’estil després del seu pas per Lleida la temporada de l’ascens. Estem convençuts que és un reforç excel·lent”, va afegir.