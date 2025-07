El Camp d’Esports, objecte de desig: Lleida, Atlètic Lleida i AEM hi volen jugar

El Camp d’Esports és la joia de la corona del futbol lleidatà i l’epicentre de la controvèrsia que hi ha ja que el seu ús és cobejat per tres clubs: el Lleida CF, l’Atlètic Lleida i l’AEM. El Lleida CF, al qual el Jutjat Contenció Administrativo número 1 de Lleida va donar la raó recentment al desestimar l’execució provisional de la sentència que resol el conveni per l’ús de l’estadi que va demanar la Paeria, és ara qui legalment pot continuar ocupant la instal·lació municipal.

La Paeria, que va presentar recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), espera que la decisió sigui revocada al·ludint al “dret d’actuar en defensa dels interessos sobre el patrimoni dels lleidatans i lleidatanes”.

L’Atlètic Lleida, per la seua part, tal com va recordar dijous el seu director esportiu, Xavier Bartolo, assegura que “no entendria que el projecte de Segona RFEF que hi ha a la ciutat no jugués al Camp d’Esports”, després d’adquirir la plaça vacant del Lleida, per requisits que no compleix el Ramon Farrús en aquesta categoria.

I com a tercer interessat, tot i que allunyat de la polèmica que existeix entre els altres dos clubs, apareix l’AEM que, després d’una temporada de moratòria, la normativa li exigeix, al militar a la Primera RFEF –la segona categoria del futbol femení estatal, jugar en gespa natural o, si és artificial, que tingui un màxim de vuit anys. El Recasens no compleix cap dels dos supòsits.

El Lleida CF, representat per l’adjunt a la presidència Marc Torres, es va reunir ahir amb el tinent d’alcalde Carlos Enjuanes, i un dels temes que es va tractar especialment va ser l’ús del Camp d’Esports. El club blau va reiterar, la qual cosa no és cap secret, la predisposició a compartir l’estadi amb l’AEM, però no així amb l’Atlètic Lleida.

Una cosa que no comparteix l’equip de govern municipal, ja que considera que com a instal·lació municipal que és s’ha de posar al servei d’altres clubs i fins i tot organitzar activitats a l’estadi al marge del futbol.

Ara mateix, la situació està totalment encallada. D’una banda, el Lleida CF compta de moment amb el Camp d’Esports i amb la massa social, però no té la plaça de Segona RFEF i està pendent de poder presentar una cautelaríssima amb l’esperança de poder aturar el descens.

L’Atlètic Lleida sí que té la plaça, però no compta encara amb l’estadi perquè, tal com va dir Bartolo dijous, “és una cosa que no depèn de nosaltres”. Ni tampoc no compta amb l’esmentada massa social que apel·la al sentiment, però a la qual ha “obert les portes perquè s’afegeixi al projecte”, com també va insistir Bartolo. Dimarts, a les 14.00 hores, s’acaba el termini d’inscripcions.

Royalverd continua mantenint la gespa de l’estadi

L'empresa encarregada del manteniment de la gespa, Royalverd, continua prestant el servei malgrat que comuniqués que deixava de fer-se càrrec pel deute acumulat pel Lleida CF i donada la situació del club. En aquest sentit, segons va poder saber aquest diari, les gestions de la Paeria amb Royalverd i la bona predisposició de l’empresa han fet que almenys fagi uns serveis mínims i es mantingui en condicions. Un estat que contrasta amb el que ofereix la gespa de l’Annex que, sense manteniment i a causa de les altes temperatures i problemes en el sistema de reg, es troba molt deteriorat.