L’Hiopos anuncia el fitxatge de Melvin Ejim per dos anys

L’Hiopos Lleida va anunciar ahir la contractació per a les dos pròximes temporades de Melvin Ejim, un reforç de nivell després del seu pas per l’Unicaja les quatre últimes campanyes, en les quals ha conquerit dos Copes del Rei, dos Champions League, una Intercontinental i una Supercopa. L’aler canadenc, que ocuparà la plaça de Cotonou en tenir la nacionalitat nigeriana, es converteix en el tercer fitxatge del club lleidatà després dels pivots Atoumane Diagne i Cameron Krutwig. Ara mateix l’equip de Gerard Encuentra compta amb set peces ja confirmades, els tres fitxatges esmentats, els renovats James Batemon, Corey Walden i Oriol Paulí, i Mikel Sanz, que té contracte en vigor per a la pròxima temporada.

L’operació Melvin Ejim ha estat molt laboriosa i l’Hiopos Lleida ha hagut de bregar amb equips que també volien obtenir els serveis de l’aler canadenc, entre els quals La Laguna Tenerife, Múrcia i Saragossa. Destaca per la seua fortalesa física, capaç d’alternar les posicions de 3 i 4 i amb bon llançament de mitjana i llarga distància. Aquesta última temporada a la Lliga ACB va fer una mitjana de 5,1 punts, 2,1 rebots, 0,9 assistències i 4,5 de valoració en els 14 minuts que va estar de mitjana a la pista. En la competició europea Ejim, de 34 anys i 2,01 metres d’altura, va firmar unes xifres de 7,4 punts, 3,2 rebots i 8,9 de valoració.

D’altra banda, el club va penjar al seu compte de X un vídeo de Krutwig dirigint-se a l’afició lleidatana. “Estic molt emocionat de tornar. Tinc molts records de fa un any, de la fase d’ascens, i ja tinc ganes de mostrar-vos l’energia i la passió que us agrada veure quan juguem”, va dir.

Interès per Bozic

Ara el club centrarà els seus esforços a buscar un director de joc que supleixi la marxa de Rafa Villar al Baskonia i d’un 4 obert. En aquesta posició interior el nom de Luka Bozic sona amb força, encara que l’operació depèn del que faci el València amb el jugador, ja que encara li queda un any més de contracte. L’Hiopos està expectant i no descarta demanar una nova cessió al València o fitxar el croat si finalment queda lliure.