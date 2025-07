Primeres de grup

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

❘ berna ❘ Encara que l’empat li valia per passar a quarts de final com a primera de grup, Espanya va treballar i es va esforçar al màxim ahir a la nit a l’Estadi Wankdorf de Berna per completar una de remuntada davant d’una combativa Itàlia i passar a la següent ronda amb ple de victòries a la fase de grups. Els gols d’Athenea del Castillo, Patri Guijarro i Esther González van neutralitzar el gol inicial d’Elisabetta Oliviero en el minut deu per reafirmar el caràcter competitiu de l’equip de Montse Tomé, que es creuarà amb l’amfitriona Suïssa a quarts. Malgrat la derrota, Itàlia també es va classificar per a la següent ronda. Amb Aitana Bonmatí de tornada i amb múltiples rotacions, Montse Tomé va revolucionar el seu onze inicial per afrontar l’últim partit de la fase de grups davant la selecció més propera en el rànquing mundial. “Estem cobertes en totes les posicions, és igual les jugadores: Espanya sempre juga al mateix”, va assegurar la seleccionadora a la prèvia.Però a Espanya li va costar entrar al partit. No estava còmoda ni trobava el ritme habitual davant d’una Itàlia que va sortir decidida i disposada a sumar per segellar el pas a quarts sense haver d’esperar al resultat de Portugal. El pla d’Andrea Sancin estava clar: ordre defensiu i tot al contraatac. No els va sortir malament. No li va resultar fàcil sumar el tercer triomf al combinat estatal, una altra vegada de menys a més, amb més problemes en els primers 45 minuts i més control després del descans, ajudat pel matiner gol de Patri Guijarro i la gradual davallada física de les azzurre, amenaçadores fins a aquell moment i que van arribar anar, de forma efímera, davant al marcador, però que després de veure’s per sota tampoc es van obrir amb el bitllet per a quarts també assegurat. Però amb la pilota en el seu poder, Espanya és invencible i va remuntar. La selecció va tancar a la seua àrea les futbolistes transalpines i Alèxia i Aitana es van quedar a prop del gol. Itàlia va aconseguir humanitzar una Espanya que no se’n va voler anar amb una victòria per la mínima.