El tècnic lleidatà Pep Muñoz torna a la Xina per entrenar el Shenzhen

L’entrenador lleidatà Pep Muñoz ha firmat pel Shenzhen Peng City FC de la Primera divisió xinesa. Muñoz s’incorpora a l’equip pertanyent al grup City a meitat de temporada, amb l’objectiu de millorar la delicada situació classificatòria del conjunt asiàtic i debutarà el proper dia 19 de maig contra el Qingdao. “Intentarem redreçar el rumb i fer un bon final de temporada per continuar amb el projecte la temporada que ve”, va declarar Muñoz després del seu fitxatge. Estarà acompanyat pel lleidatà Sergi Puertas com preparador físic i el valencià Ferran Borras com entrenador de porters, qui ja va tenir a Cambodja on ha entrenat les dos últimes temporades el Preah Khan Svay Rieng FC, guanyant en les dos ocasions la Lliga i sumant altres títols com la Copa i Supercopa. Curiosament, el seu debut serà davant l’equip dirigit per Li Xiaopeng, el mateix entrenador que el va portar al Shandong i a la selecció xinesa durant la seua etapa com a assistent al país asiàtic. En els seus inicis, Pep Muñoz va entrenar el futbol base del Lleida per recalar després al juvenil del FC Barcelona, on va ser ajudant de Jordi Vinyals, amb qui va guanyar la UEFA Youth League, i després van fer tàndem al Barça B.