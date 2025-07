Àger ja vibra amb el Mundial d’ala delta

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El Campionat Mundial d’Ala Delta va viure ahir el seu primer capítol amb la cerimònia d’inauguració a Àger, que es convertirà en la capital planetària d’aquest esport durant dos setmanes. Des de demà dimarts –avui serà jornada de proves a tall d’un test event– fins al 26 de juliol, el coll d’Ares reunirà 150 pilots procedents de 30 països en una competició que inclourà les especialitats de classe 1 flexibles (categories masculina i femenina) i classe 5 rígides. Els equips nacionals podran comptar amb fins a sis representants, malgrat que per a la puntuació final només es computaran els resultats dels tres millors de cada país.

En l’acte d’inauguració, van ser presents el president de la Federación Aèria Internacional Andy Cowen, la delegada del Govern Núria Gil, el diputat de Salut i Esports, Òscar Martínez; l’alcaldessa d’Àger, Mireia Burgués, i el representant territorial de l’esport a Lleida, Xavier Serratosa, entre altres autoritats.

La cerimònia inaugural va tenir lloc a la Col·legiata de Sant Pere. Com va explicar Mireia Burgués, “volem que es vegi que a més del vessant esportiu també disposem d’un gran patrimoni cultural”. L’acte va incloure una cercavila, música en viu, desfilada de banderes i països, i un correfoc amb espectacle pirotècnic que va il·luminar el cel nocturn per marcar l’inici d’aquest esdeveniment únic.

Paral·lelament a la competició, els visitants podran gaudir de tallers, demostracions, una fira i mercat artesanal, així com diverses activitats recreatives i turístiques.

La localitat d’Àger ja va acollir un Campionat del Món de parapent el 1995, del qual es compleixen ara 30 anys, i el 2024 va organitzar el Premundial com a preparació per a l’esdeveniment d’enguany, consolidant-se com un referent internacional per als amants del vol lliure.

Joel Mirón, membre de l’organització i que formarà part de l’equip espanyol, va destacar que “la zona d’Àger està reconeguda a nivell internacional per les seues condicions òptimes per a la pràctica del vol lliure” i ofereix un escenari excepcional.