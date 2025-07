Marc, imparable

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) va sumar ahir la seua setena victòria de la temporada i la quarta consecutiva al vèncer en el seu 200 gran premi en la categoria de MotoGP, a Alemanya, al circuit de Sachsenring, amb la qual cosa augmenta una mica més el seu avantatge al capdavant de la classificació general, després que dissabte també guanyés en la carrera esprint.

Márquez va resultar vencedor inapel·lable de la cursa, que va dominar des de la primera fins a l’última volta i que amb prou feines van acabar deu pilots, amb el seu germà Àlex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) segon, a més de sis segons, i l’italià Francesco Pecco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25) tercer, amb més de set segons de distància.

La superioritat de Marc Márquez va resultar aclaparadora ja que el quart classificat, el francès Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), campió del món de MotoGP el 2021 i vencedor a Sachsenring el 2022, va acabar a més de 18 segons de distància.

Si alguna cosa va poder destacar abans de l’inici de la prova de MotoGP va ser la unanimitat de tots els pilots per muntar el compost de pneumàtic davanter dur i el darrere intermedi, la qual cosa ja deixava clar que cap d’ells no a assumiria més riscos dels estrictament necessaris.

Marc Márquez, autor de la pole position i en la seua sortida número 200 en grans premis de MotoGP, va arrancar com una exhalació i, tot que darrere la seua línia es van posar els italians Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) i Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25), que poc després es van intercanviar posicions, a poc a poc els va anar deixant enreres.

Alex Márquez, que sortia sisè, va aconseguir guanyar un parell de posicions, mentre que darrere la cursa anava perdent participants, primer al portuguès Miguel Oliveira (Yamaha) i després l’espanyol Pedro Acosta (KTM), al revolt número dos.

En tot just cinc voltes el ritme de Marc Márquez li va permetre aconseguir gairebé un segon d’avantatge sobre el seu immediat perseguidor, que era Di Giannantonio, que al seu torn portava quatre dècimes de segon sobre Bezzecchi, a qui es va enganxar literalment Àlex Márquez.

Amb dos voltes ràpides de carrera consecutives, Marc Márquez es va anar distanciant de tots els seus rivals camí del quart ple consecutiu de victòries en carrera esprint i gran premi i la novena al mateix escenari de Sachsenring, a només una del rècord de l’italià Giacomo Agostini, amb deu triomfs a Imatra (Finlàndia).

Marc Márquez va evidenciar una superioritat total i absoluta a Sachsenring, amb un pilotatge fi i sense errors en tot moment que li va permetre incrementar l’avantatge volta rere volta, amb un Fabio di Giannantonio que mantenia una còmoda diferència de nou dècimes de segon sobre la parella formada per Bezzecchi i Àlex Márquez.

Per darrere d’ells, a unes set dècimes de segon, l’italià Francesco Pecco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25) s’atansava al duo que el precedia fins a caçar-los just abans d’arribar a l’equador de la carrera, prevista a 30 voltes.

En aquesta tretzena volta l’avantatge de Marc Márquez ja era de més de dos segons respecte a Diggia i tres voltes més tard la diferència ja era superior als tres segons, una autèntica exhibició del vuit vegades campió del món.I aquesta concentració va ser la que li va fallar a la divuitena volta a Fabio di Giannantonio, que se’n va anar a terra al revolt número u, com també instants després el francès Johann Zarco (Honda RC 213 V) i un parell de voltes més tard i en el mateix punt també va caure Marco Bezzecchi. Bagnaia ja era quart, darrere de Bezzecchi, que era a més de quatre segons de Marc Márquez, amb Alex Márquez tercer.

A menys de sis voltes per al final l’avantatge de Marc Márquez respecte al seu més immediat perseguidor, el seu germà Alex Márquez, era de més de sis segons, amb Bagnaia a la tercera plaça i ja amb Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) quart a més de 19 segons.Res no va canviar fins al final de la prova, que va sentenciar amb autoritat Marc Márquez davant d’Alex Márquez i de Pecco Bagnaia. Marc suma ja 344 punts, per 261 d’Àlex i 197 de Pecco.