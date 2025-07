Sinner destrona Alcaraz

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Carlos Alcaraz va perdre ahir (4-6, 6-4, 6-4, 6-4) la final de Wimbledon contra l’italià Jannik Sinner, fallant per primera vegada en la lluita per un Grand Slam, després de guanyar les seues cinc finals anteriors (un Open USA, dos Roland Garros i dos Wimbledon), per cedir la corona a l’herba anglesa davant del número u del món que, amb aquesta victòria conquereix per primera vegada el torneig londinenc.

Alcaraz no va poder aquesta vegada contra Sinner, com fa un mes en una èpica final de Roland Garros o en els seus quatre partits anteriors. L’italià es va rebel·lar davant la seua bèstia negra i el murcià no va saber despertar els dubtes del seu rival ni trobar el seu joc, malgrat que va començar manant.

Campió a Londres el 2023 i el 2024, va veure frenat el seu espectacular moment de forma, 24 victòries seguides, davant d’un Sinner que va alçar el seu quart Grand Slam. El d’El Palmar no va gaudir d’un servei dominant, ni va tenir el repertori habitual per descol·locar la màquina italiana, a remolc des del segon set i incapaç de capgirar el guió.

El moment d’Alcaraz no va tornar, i va perdre el tercer parcial. Després de guanyar les seues cinc primeres finals de Grand Eslam, el murcià, de 22 anys, va trobar la fi de la seua ratxa de llegenda contra l’altre tenista que acapara el relleu al Big Four: Sinner, indiscutible número u.

Als seus 23 anys, el tenista més jove de l’Era Open a jugar les finals consecutives dels quatre grans va passar pàgina de les males experiències contra el seu rival d’ahir. Alcaraz ho va tenir a la mà des del començament, més calmat i responent a l’accelerament de Sinner per emportar-se el primer set amb quatre jocs seguits i dos breaks.

La pujada de nivell, el domini dels pilotejos, amb un tremend intercanvi per posar el 6-4, i, sobretot, el cop moral, van donar la batuta al murcià. Tanmateix, el número u no es va immutar, va recuperar un servei efectiu i va trobar el break en el primer joc del segon parcial. Sinner va aguantar llavors la reacció d’un Alcaraz que va provar de recuperar la ruptura sense èxit.

Alcaraz va tornar a l’aguait amb 5-4 però va deixar escapar l’opció d’acorralar l’italià quan el tenia vençut. Sinner va poder respirar en un moment crucial i va tancar amb una gran dreta l’empat a la final. Per al tercer acte, la urgència es va apoderar d’Alcaraz, per sensacions més que per resultat.

El marcador va continuar igualat, però el servei del murcià va ser el que va patir més. Va tirar de deixades, gairebé com a evasiva a la contundència del rival, un Sinner que venia amb tot mentre Alcaraz renegava com poques vegades amb aquest “des de fons de pista, és molt millor que jo” al seu equip, quan l’italià va fer el break.

Aquí se’n va anar del partit i no va poder tornar. El número u no va obrir la porta i va lligar el títol al quart set. Sinner va trencar (3-1) i va mantenir el servei en el moment de decidir, amb la tensió al màxim en el vuitè joc, quan Alcaraz no va aprofitar dos boles de break. L’italià no va dubtar aquesta vegada i, després de cinc derrotes seguides, va tombar l’espanyol, que va caure davant del seu últim botxí a l’herba londinenca, quan va cedir contra Sinner a vuitens de final del 2022.

“Amb derrotes com aquesta també es forma un gran campió”

Carlos Alcaraz, dos vegades guanyador del torneig, va dir després de cedir la corona a l’All England Club que “estic orgullós del que he fet en les últimes quatre setmanes i me’n vaig amb el cap molt alt. He fet tot el que he pogut contra un tenista que ha fet un partit increïble. Perdre una final de Grand Slam sempre és fotut, però hem après a acceptar les coses com venen i treure’ l’aspecte positiu. No estic malament, estic content de com ho he fet”, va explicar.

Va afegir que “trec moltes coses que he de millorar d’avui. Mai no he estat de després de perdre apuntar les coses que he fet malament, però avui tinc les coses tan clares que potser me les apunti. Amb derrotes com la d’avui també es forma un gran campió. És on més es pot aprendre. No es pot guanyar sempre”, va concloure.