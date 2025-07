Festa en el punt de mira

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Mentre la plantilla del Barcelona feia ahir la seua primera sessió de pretemporada després de les revisions mèdiques de diumenge, saltava la primera polèmica del curs, per la contractació d’artistes amb nanisme a la festa en què Lamine Yamal va celebrar el seu 18 aniversari. El Ministeri de Drets Socials va demanar a la Fiscalia, al Defensor del Poble i a l’Oficina de Lluita contra els Delictes d’Odi investigar si en la celebració del futbolista blaugrana es va vulnerar la llei de discapacitat, que prohibeix espectacles de burla o que denigrin les persones amb discapacitat.

El director general de Discapacitat, Jesús Martín, va explicar a l’Agència EFE que el departament que dirigeix Pablo Bustinduy ha requerit aclarir si a la festa es va denigrar persones amb nanisme, incomplint la llei, que no estableix sancions però sí que prohibeix des de fa gairebé tres anys aquestes activitats.

També l’Associació de Persones amb Acondroplàsia i altres Displàsies Esquelètiques amb Nanisme (ADEE), entitat de la Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (Cocemfe), ha anunciat mesures legals contra Lamine Yamal per contractar, segons la seua denúncia, persones amb aquesta discapacitat a la seua festa. L’entitat va condemnar els fets en un comunicat en el qual anunciava “accions legals i socials” per “salvaguardar la dignitat de les persones amb discapacitat”.

Per la seua part, artistes amb nanisme que van ser contractats per actuar a la festa van rebutjar qualsevol acusació i en declaracions a RAC1 van dir que “hi va haver molt respecte, que ens deixin treballar en pau”, va reivindicar un dels participants, que va voler mantenir l’anonimat. “Nosaltres ballem, fem màgia... hi ha molts tipus d’espectacles. Érem un més i tothom s’ho va passar molt bé. S’ha format tot aquest embolic només perquè era la festa de Lamine Yamal.” També va criticar ADEE, de què va dir que actuant així “humilien les persones amb nanisme. Volen prohibir un treball que ens agrada, però en cap cas no ens ofereixen feina o cursos per a la gent afectada. Treballem d’animadors. Per què no ho podem fer?”

Arriba Bardghji i Pablo Torre se’n va al Mallorca

El FC Barcelona va fer oficial el fitxatge del jove jugador suec Roony Bardghji, que va arribar divendres a Barcelona però va firmar ahir un contracte fins al 30 de juny del 2029 amb fitxa del filial, si bé farà la pretemporada amb el primer equip, a les ordres de Hansi Flick, per veure si finalment pot ser una peça útil per al tècnic alemany. Roony Bardghji arriba procedent del FC Copenhaguen i encara que va nàixer a Kuwait té nacionalitat sueca. Juga d’extrem dret.

D’altra banda el Mallorca va anunciar ahir un acord amb el Barça per fitxar Pablo Torre, que va arribar al club el 2022. El Barça percebrà 5 milions per aquest traspàs.