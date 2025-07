Millán Jiménez arriba a l’Hiopos cedit pel València

L’aler riojà Millán Jiménez (Calahorra, 16-9-2002) és la quarta incorporació de l’Hiopos Lleida per a aquesta pròxima temporada, segons va anunciar ahir el club lleidatà. Jiménez, de 22 anys i 1,99 d’estatura, desembarca cedit pel València Basket, on va arribar el 2018 com a júnior de primer any i que recentment el va renovar fins al 2028. Amb aquesta incorporació l’equip que entrena Gerard Encuentra completa les quatre places de quota, que són per a Mikel Sanz, Atoumane Diagne i Oriol Paulí, a banda de Jiménez. L’Hiopos, no obstant, manté negociacions amb Pierre Oriola.

El nou jugador de l’equip lleidatà va debutar al primer equip del València la temporada 2019-2020 en un partit d’Eurolliga, i també va tenir minuts a la Lliga ACB. La passada temporada, Millán Jiménez va jugar en qualitat de cedit a l’Obradoiro, de Primera FEB, amb el qual va disputar 42 partits, amb una mitjana de 19:56 minuts; 8,9 punts per partit i 10,2 de valoració. En el curs anterior va jugar amb el San Pablo de Burgos, que va ser rival del Lleida a la LEB Or i també va disputar la Final Four d’ascens.

Joaquín Prado, director esportiu de l’Hiopos Lleida, va celebrar ahir l’arribada de Millán Jiménez, del qual va assenyalar que “és un jugador amb un excel·lent futur, però ja amb molt bon present al bàsquet espanyol”. Va afegir Prado que “ha estat un jugador destacat, tant en categories inferiors del seu club com amb la selecció espanyola, amb la qual va ser or a l’Europeu sub-20. Les dos últimes temporades ha estat important tant a Burgos com a l’Obradoiro”.

Prado va assegurar a més que “creiem que ens pot ajudar molt la seua joventut, la seua energia i la seua intensitat, tant en situacions defensives, com el seu talent en situacions d’atac”. “És molt bon tirador exterior, té capacitat anotadora i, sobretot, molt bon marge de creixement”, va concloure el director esportiu.

L’Hiopos Lleida compta ja amb vuit jugadors. Són els incorporats Melvin Ejim, Atoumane Diagne, Cameron Krutwig i Millán Jiménez; els renovats James Batemon, Corey Walden i Oriol Paulí, a més de Mikel Sanz, amb contracte en vigor.