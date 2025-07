Projecte inclusiu del Cadí Canoe Kayak a la Seu

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El Club Cadí Canoe Kayak de la Seu d’Urgell ha posat en marxa un innovador projecte social per facilitar l’accés als esports aquàtics a col·lectius que tradicionalment han tingut dificultats per practicar-los. Aquesta iniciativa, que va començar el maig del 2024, utilitza la Barca Dragó, una embarcació tradicional xinesa amb més de 2.500 anys d’història, com a vehicle principal per a aquesta tasca integradora.

El projecte L’aigua que ens integra representa un pas significatiu en la missió del club urgellenc per democratitzar l’accés als esports aquàtics, oferint una activitat que els seus responsables defineixen com a fàcil, emocionant, divertida i segura per a tots els participants, independentment de les seues capacitats o circumstàncies personals.

Després de celebrar el 60è aniversari el 2024, el club va decidir ampliar la seua activitat més enllà de l’àmbit purament esportiu per assolir una dimensió social. La Barca Dragó, una embarcació de 10 metres de llarg i 1,16 metres d’ample, dissenyada per a deu tripulants més un timoner i un tamboriner que marca el ritme, s’ha convertit en l’element central d’aquest projecte inclusiu.

Marc Vicente, president del club, explica la motivació darrere d’aquesta iniciativa: “El club Cadí és un club consolidat esportivament, en els 60 anys d’història hem tingut presència en molts Jocs Olímpics, tenim campions del món, presència als equips nacionals, una base potent de nens i nenes que s’entrenen regularment.”

Tanmateix, Vicente destaca que aquest nou projecte busca arribar a tots els públics, especialment gent gran, col·lectius desfavorits, grups amb capacitats diverses, grups que necessiten una rehabilitació després d’una cirurgia de càncer de mama. Gràcies a la col·laboració de la Fundació La Caixa, el club ha pogut adquirir aquesta embarcació. El mateix club ha assumit part del cost de compra, a més del monitoratge.

Així, les sessions estan estructurades amb exercicis d’escalfament adaptats a les necessitats específiques de cada grup, seguits d’un recorregut d’entre 2 i 3 quilòmetres remant, i finalitzant amb una sessió d’estiraments.