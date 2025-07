El Lleida, en concurs i a Tercera

El Lleida CF va presentar divendres passat al Jutjat Mercantil de Lleida concurs de creditors, segons va explicar ahir en una compareixença davant els mitjans de comunicació Marc Torres, adjunt a la presidència.

El seu objectiu no és altre que “paralitzar tots els embargaments” que pesen sobre el Lleida i que “els ingressos que obtingui el club no vagin a Hisenda o Seguretat Social o a qualsevol altre proveïdor, sinó que quedin per al mateix club i serveixin per atendre les despeses ordinàries”, per afegir que això permetrà comptar amb els diners dels abonaments, venda d’entrades, patrocinadors, barres de bar de l’estadi o els de la botiga que, va anunciar Torres, tornarà a obrir les portes. El concurs de creditors està ara pendent de l’aprovació per part del jutge i el primer pas seria el nomenament d’un administrador concursal.

Així mateix, Torres va confirmar també que el club s’ha inscrit a Tercera RFEF, pendent que l’Espanyola ho ratifiqui, i va admetre que, encara que està pendent que el mateix jutjat es pronunciï sobre la petició que paralitzi la decisió de la Federació Espanyola de descendir el club per impagaments, “sabem que la resolució, quan arribi, serà denegatòria”. Per això tot l’esforç del club és preparar un equip per competir a la cinquena categoria del futbol estatal i va avançar que el pressupost del Lleida serà de poc més de 600.000 euros.

“Hem optat per la supervivència del club. La supervivència dins del procediment concursal que gestionarà els ingressos i despeses, ingressos que entraran perquè no hi haurà embargaments”, va insistir Torres. Abans de la compareixença davant dels mitjans es va reunir amb representants de les penyes, a qui va demanar suport.

“Resultarà fonamental el suport de la gent. Hem de ser capaços de ser el club de Tercera RFEF amb més abonats. Així ho hem traslladat a les penyes. Crearem un consell social format per un representant de cada penya i per un representant dels abonats que no pertanyi a cap penya”, va explicar.

Va afegir que “hem d’anar tots a l’una” i va dir que “hem de ser capaços de fer veure a l’administrador concursal que el club pot ser viable perquè hi ha 4.000 socis darrere i que paguen les quotes. Amb ells podrem cobrir el 80% del pressupost i tindrem suport empresarial, perquè ja són algunes les empreses que ens han dit que ens donen suport a Tercera. La idea és reestructurar el deute”, va afegir. “Ara és el moment de demostrar que estimem el Lleida. Podem tirar endavant.”

Sobre la inscripció a Tercera el club ha hagut de pagar una mica més de 50.000 € per a arbitratges i presentar un aval de 121.000. Sobre qui ha aportat els diners per a la inscripció, Torres va dir que són “aportacions de gent que estima el Lleida”, sense voler revelar qui hi ha darrere. Sí que va negar que hi estigui Albert Esteve i sobre això va dir que “tots sabeu els conflictes que hem tingut amb ell. Sí que va contactar amb mi i em va dir que ell no seria un obstacle si entrava algun grup inversor”.

Va explicar que el pressupost de 600.000 € “està pensat per cobrir-se amb els abonats, patrocinadors, ajuts de la Federació que ara sí que podrem cobrar dins del procediment concursal, la gestió de la botiga i, si no es cobreix, tenim el compromís d’algun empresari que ens ajudarà a quadrar els números a final de temporada”, va afegir.

Així mateix, va explicar que “Pereira segueix al club, continua sent el president” i que, “com sabeu, té problemes de salut. No pot estar en el dia a dia però està al corrent de totes les negociacions i de totes les actuacions. De fet, ha estat ell qui, davant de la disjuntiva de si calia liquidar o continuar, va apostar per seguir si érem capaços de trobar una solució jurídica i econòmica”.

Torres va obrir la compareixença amb una llarga exposició sobre les gestions que ha fet el club des que, el 4 d’abril, “vam fer una roda de premsa en la qual vam comunicar quines eren les dificultats per les quals estava passant el club”. Va detallar contactes amb diversos grups i va destacar que, des d’aquell dia, “tot el que s’ha treballat, tot el que s’ha dit, o no dit, sempre ha estat amb un únic objectiu: salvar el Lleida”. Va afegir que “no s’ha venut fum, no s’ha enganyat ningú ni ens hem rigut dels aficionats”.

Jordi Cortés, tècnic i director esportiu

Marc Torres va explicar que, dins del projecte de competir a Tercera RFEF, “l’entrenador serà Jordi Cortés”. Va afegir que també exercirà de director esportiu, ja que “el pressupost és molt ajustat. Volem ser realistes, perquè dins del procediment concursal no podem permetre’ns grans alegries”. En aquest sentit, Torres va afegir que “volem fer un equip competitiu” encara que “l’objectiu no serà pujar a Segona RFEF”. Per aquest motiu, la meta esportiva serà la permanència, “estabilitzar el club i fer-lo fort en tots els nivells”. A més, va afegir que “si es pot fer play-off, genial”.

Mantenen la demanda contra Fèlix Larrosa

Marc Torres, al ser qüestionat sobre si es planteja retirar la demanda que el club va presentar contra l’alcalde, Fèlix Larrosa, va afirmar que “de moment no contemplem retirar-la”, per afegir que “tampoc hi ha hagut oportunitat de parlar-ho” i es va mostrar crític amb la decisió de Larrosa de no reunir-se amb ell fins que no retiri la demanda: “No veiem inconvenient a asseure’ns a parlar amb l’alcalde i els regidors sobre qualsevol tema.” Quant a la possibilitat de compartir l’estadi, va dir que “si l’Atlètic Lleida necessita utilitzar el Camp d’Esports, en principi la nostra resposta és no”.

Crítica a SEGRE sense desmentir la notícia

L’adjunt a la presidència va criticar ahir la informació publicada per SEGRE el 26 de juny perquè, va dir, va espatllar una negociació amb un grup immobiliari de Castella i Lleó que volia entrar al club. Aquest diari va informar de les dades de la due diligence encarregada per un grup inversor que també volia entrar i que revelava un potencial risc econòmic de 9,1 milions d’euros. Encara que va admetre que el grup ja sabia la informació, que no va desmentir, va explicar que arran de la informació van cancel·lar una reunió que tenien prevista per a l’endemà “a l’espera de més explicacions”.

El Lleida 1939 paralitza el seu projecte de club

El Futbol Club Lleida 1939, que porta mesos treballant per formalitzar-se com a club si desapareixia el Lleida CF, va anunciar ahir, mitjançant un comunicat d’Amics del Lleida, l’associació que el va impulsar, que paralitza el projecte després que ahir Marc Torres es reunís amb els representants de totes les penyes per confirmar-los que segueixen endavant amb el Lleida CF, ara a Tercera RFEF. En un comunicat que van fer públic van explicar que “el club ens ha garantit que la temporada que ve competirem a Tercera RFEF”, van explicar que donen suport al Lleida i que paralitzen el seu projecte.