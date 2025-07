Perilla la disputa del Joan Gamper al Camp Nou

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La disputa del Joan Gamper a l’Spotify Camp Nou el pròxim 10 d’agost està pràcticament descartada, ja que el FC Barcelona encara està pendent de rebre l’autorització de l’ajuntament per reobrir parcialment l’estadi, una concessió que sembla improbable a causa de l’estat de les obres.

El consistori va aprovar la setmana passada la modificació de la llicència d’obres i activitats del Camp Nou, el primer dels dos permisos necessaris perquè l’equip blaugrana pugui tornar a jugar a l’estadi, però ha de pronunciar-se entre avui i demà sobre la concessió de la llicència de primera ocupació, per a la qual és necessari que s’hagin acabat les obres d’aquesta primera fase.

La sol·licitud inicial contemplava una fase provisional amb 62.000 seients disponibles a la primera i segona graderia. No obstant, davant de la impossibilitat de complir amb aquells terminis, el Barcelona va proposar obrir únicament la tribuna i el gol sud, mantenint tancats el gol nord i el lateral, els accessos del qual estan menys avançats. Tanmateix, aquesta sectorització, amb un aforament aproximat de 30.000 espectadors, no estava contemplada en el pla original i no agrada a l’ajuntament.

Davant d’aquest escenari, l’opció de disputar el Gamper davant del Como de Cesc Fàbregas a l’Spotify Camp Nou està molt en dubte, per la qual cosa el club, segons va apuntar ahir Esport3, valora traslladar el duel a l’Estadi Johan Cruyff, ubicat als voltants de la Ciutat Esportiva Joan Gamper i amb una capacitat per a 6.000 persones, ja que el recinte que ha utilitzat fins ara per als partits oficials, l’Estadi Olímpic de Montjuïc, té moltes dates ocupades per la celebració de diversos concerts musicals.

El següent objectiu serà aconseguir la Llicència de Primera Ocupació per al primer partit de Lliga com a local el dissabte 13 o el diumenge 14 de setembre davant del València en la quarta jornada. L’estrena en la Champions League a l’Spotify Camp Nou dependrà del sorteig del 28 d’agost per saber si el Barça ha de jugar a casa en la primera jornada (16, 17 o 18 de setembre) o en la segona (30 de setembre o 1 d’octubre).

Segons la normativa de la UEFA, tota la “fase lliga” de la màxima competició continental ha de disputar-se al mateix estadi. A l’Estadi Olímpic hi ha concerts fins al 12 de setembre (el compositor Post Malone).