Giovanni Navarro, cinquè fitxatge de l’Atlètic Lleida

El davanter Giovanni Navarro (Las Palmas de Gran Canària, 23-6-1999) és el cinquè fitxatge de l’Atlètic Lleida de cara al seu debut, aquesta pròxima temporada, a la Segona RFEF. El canari, de 26 anys, arriba procedent de la UD Alzira i el curs passat va anotar 8 gols en els 31 partits que va disputar. Format al planter de l’Atlètic de Madrid, també ha jugat a la Penya Esportiva, Gernika, Salamanca, Las Palmas Atlètic, Gimnàstica de Torrelavega i Getafe B.

Segons va explicar el club, es tracta d’un davanter esquerrà, amb gran polivalència a la zona d’atac, que tant pot actual com a nou clàssic o com a segon punta. Destaca per la seua gran capacitat tècnica i arriba per aportar desequilibri i experiència al nou projecte que dirigirà Gabri Garcia. Navarro té una alta capacitat golejadora i una bona lectura del joc.

Amb l’arribada del canari Giovanni Navarro, són ja cinc els fitxatges que he fet l’equip lleidatà. També s’han incorporat al grup el porter Marc Arnau, el defensa central Arnau Bargalló, l’extrem Bilal Achhiba (cedit per l’Andorra) i el centrecampista Lamine Diaby.

A més, el club ha renovat onze jugadors de la passada temporada: Nil Sauret, Sule Sidibe, Joanet, Jordi Ortega, Pau Torres, Dauda Koné, Guillermo Cucurull, Roger Alcalà, Marcel Samsó, Moró Sidibé i Boris Garrós.

L’Atlètic Lleida té previst començar la pretemporada el pròxim dia 28. El club també té perfilat el calendari de partits amistosos per preparar el seu sebut a Segona RFEF, el 7 de setembre.

El primer amistós serà el 9 d’agost a la Ciutat Esportiva del Saragossa, davant del Deportivo Aragón.

El 13 d’agost visitaran el Vilanova i el dissabte 16 d’agost s’enfrontaran al Barbastre, de nou com a visitant.

El quart matx de preparació serà a l’Estadi Johan Cruyff, el 22 d’agost, davant del Barça Atlètic, mentre que dos dies després, el 24, visitaran el Ciutat de Tudela per mesurar-se al Tudelano. L’únic enfrontament com a local serà el 27 d’agost rebent l’Utebo mentre que el setè, i de moment últim, amistós serà 30 d’agost a l’estadi San Blas de Saragossa, contra l’Ebro.