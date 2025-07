Espanya es penja un agredolç bronze en la rutina lliure per equips

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La natació artística espanyola va prolongar el ple als Mundials de Singapur i va pujar per tercera vegada al podi en les tres finals disputades fins ara, al penjar-se ahir la medalla de bronze en la rutina lliure per equips. Un inqüestionable èxit que no va servir, tanmateix, per eliminar el regust amarg que va deixar el tercer lloc en una final en la qual Espanya aspirava, almenys, a repetir la segona posició en què va tancar la preliminar.

Però una inoportuna marca base en el penúltim dels elements, un híbrid, va condemnar el conjunt espanyol, integrat per Cristina Arámbula, Txell Ferré, Marina García, Dennis González, Alisa Ozhogina, Paula Ramírez, Sara Saldaña i Iris Tió, a una nota final de 321,1328 punts. Insuficient no només ja per discutir l’or a la inabastable Xina, que va encadenar el seu quart títol mundial amb una puntuació de 348,4779, sinó per defensar la segona plaça davant del Japó, que li va arrabassar la plata amb una qualificació de 334,7232 unitats.

Una petita decepció que no ha d’ocultar el pas endavant fet per Espanya, que va tornar a pujar, dotze anys després, a un podi mundialista en una final de la rutina lliure per conjunts, amb l’arribada de l’entrenadora Andrea Fuentes. A més, Dennis González es va convertir en el primer nadador masculí a pujar al podi en un Mundial en una prova per equips.