L’AEM reforça l’eix de la defensa amb Ana Fernández

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’AEM, que avui comença la pretemporada amb les revisions mèdiques que es prolongaran fins demà, va anunciar ahir la incorporació de la central Ana Fernández Nieto a les seues files, procedent de la Fundació Canària CD Tenerife. La jugadora de 25 anys, nascuda a Madrid el 3 de març del 2000, arriba per reforçar la línia defensiva de l’equip aportant solidesa i contundència. La seua trajectòria esportiva va començar a les categories inferiors de l’Atlètic de Madrid, on va estar des del 2010 fins al 2020, passant pel filial B i l’equip C. Posteriorment, va defensar els colors del Madrid CFF B (2020-2022), Costa Adeje Tenerife Egatesa B (2022-2023) i Rayo Vallecano (2023-2024).

Durant la seua última etapa a la Fundació Canària CD Tenerife, Ana Fernández va disputar 18 partits al Grup 2 de Segona Federació, sent titular en 17. La seua presència al camp va assolir els 897 minuts, anotant un gol. La madrilenya, que també pot jugar de lateral, aportarà experiència i seguretat a l’esquema tàctic de l’equip lleidatà. La seua capacitat per al joc aeri i la seua determinació en els duels individuals han estat característiques destacades al llarg de la seua carrera. Amb el Fundació Canària CD Tenerife femení ha aconseguit un ascens històric a Primera RFEF, la categoria de l’AEM. L’equip tinerfeny es va proclamar campió del Grup Sud de Segona RFEF i va certificar el seu ascens al vèncer el Llevant UD Femení B (4-1). Anteriorment, també va aconseguir l’ascens a Reto Iberdrola quan jugava a les files de l’Atlètic de Madrid B la temporada 2018-2019.

Incorporacions

L’arribada d’Ana Fernández se suma a les vuit incorporacions anteriors que el conjunt lleidatà ha realitzat fins ara de cara a la temporada 2025-26. Són les de la defensa central saragossana Nora Sánchez (Dux Logronyo); l’extrem sevillana Cintia Hormigo (Alabès); la centrecampista japonesa Honoka Yonei (Sporting de Huelva); la portera Lucía Alba (Getafe); la davantera aragonesa Carlota Acín (Oviedo); la defensa central Paula Rojas (Atlètic Balears); l’extrem malaguenya María Amaya (Elx CF); i la davantera soriana Marta Charle (Getafe).