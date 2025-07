L’AEM torna a la feina

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’AEM va tornar ahir a la feina després d’una gran temporada 2024-25 en la qual va caure en semifinals del play-off d’ascens a la Lliga F. Entre ahir i avui tindran lloc les revisions mèdiques de les jugadores i serà dimecres quan facin la primera sessió d’entrenament a les ordres de Joan Bacardit, que ha rellevat al càrrec Rubén López després de tres campanyes exitoses en les quals només va faltar la guinda de l’ascens.

El canvi d’inquilí a la banqueta ha anat acompanyant d’una remodelació important de la plantilla. Nou han estat les incorporacions que el conjunt lleidatà ha fet de cara a la temporada 2025-26. Són les de les defenses centrals Ana Fernández (Fundación Tenerife) i Nora Sánchez (Dux Logronyo); l’extrem sevillana Cintia Hormigo (Alabès); la centrecampista japonesa Honoka Yonei (Sporting de Huelva); la portera Lucía Alba (Getafe); la davantera aragonesa Carlota Acín (Oviedo); la defensa central Paula Rojas (Atlètic Balears); l’extrem malaguenya María Amaya (Elx CF); i la davantera soriana Marta Charle (Getafe).

En referència a les renovacions, segueixen a la plantilla aemista deu jugadores: Paula Ransanz, Silvia Peñalver, María Lara, Vero Herrera, Laura Blasco, María del Mar Villarreal Loba, Noe Fernández, Inés Faddi, Laura Fernández i Evelyn Acosta.

Tan sols falten per arribar dos porteres sub-23, que juntament amb la portera del filial Xènia Siuraneta estaran en dinàmica del primer equip participant en els entrenaments i estant preparades per ocupar la porteria davant de qualsevol contingència. I és que la portera titular serà Lucía Alba, procedent del Getafe i amb experiència, que serà l’encarregada de fer oblidar la indiscutible de les últimes temporades, Laura Martí. La lleidatana ha fitxat per l’Eibar de la Lliga F.