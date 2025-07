Ricky Rubio, després de tornar al Joventut: “Ja he guanyat”

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Ricky Rubio va assegurar ahir, durant la seua presentació com a nou jugador del Joventut, que torna al bàsquet professional “amb una il·lusió que no havia sentit mai”, malgrat que va admetre que durant l’últim any va arribar a veure “la retirada cada dia més a prop”. “El més important és que estic bé i estic capacitat per afrontar un nou repte, no sé com anirà, però ho gaudiré molt. Per a mi ja he guanyat, tornar a jugar des de la il·lusió”, va afegir.