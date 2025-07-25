FUTBOL
Arranca el Mollerussa
Comença a preparar el seu tercer projecte a Tercera amb deu cares noves i una plantilla encara oberta. L’objectiu és consolidar-se, però sense renunciar a res
El CFJ Mollerussa ja ha iniciat els entrenaments per preparar el seu tercer projecte consecutiu a Tercera RFEF amb l’objectiu de consolidar-se en la categoria i aspirar a cotes més altes a curt termini. El conjunt del Pla d’Urgell manté la columna vertebral de la passada temporada –onze renovacions– i s’ha reforçat fins a la data amb deu jugadors, pendent encara de tancar quatre incorporacions més, tres de les quals en defensa (un lateral per cada banda i un central) i un davanter centre. Kiku Parcerisas, entrenador que va assumir el càrrec en el tram final de la passada temporada, reconeix que el repte “és mantenir-se i patir el menys possible”, però sent ambiciosos. “Volem estabilitzar-nos a Tercera. Serà difícil perquè els pressupostos dels equips han pujat molt i serà de les temporades més dures que recordo. El nostre objectiu és no patir, estar tranquils i no arribar a l’última jornada pendents de la ràdio”, va apuntar Parcerisas, que no va amagar que “internament somiem i tenim ganes d’anar cap a davant. Primer hem de consolidar-nos en la categoria, però l’objectiu del club, no de forma immediata, és estar una per sobre”. El Mollerussa debutarà en la pretemporada el 4 d’agost al Torneig d’Històrics, on s’enfrontarà en un triangular a Martinenc i Reus, per després visitar el Terrassa (dia 9). Els altres cinc amistosos programats els jugarà a casa davant del Lleida CF (dia 13), Vilafranca (16), Espanyol C (20), Sabadell B (23) i Borges (30).