NATACIÓ
Jordi Carrasco s’alça amb l’or en els 200 estils
El lleidatà Jordi Carrasco Cadens, del Club Inef Lleida, es va proclamar campió d’Espanya dels nascuts el 2008 ahir en la prova dels 200 metres estils de l’Estatal júnior d’estiu que se celebra a Castelló. Carrasco va aconseguir al matí una marca de 2:07,67 que li va permetre classificar-se per a la final. I ja a la tarda durant la disputa de la final va aconseguir un registre de 2:05,26, que no només suposa MMP (Millor Marca Personal), sinó que és també rècord absolut del club.
Jordi Carrasco també nadarà en aquest campionat les proves dels 400 estils i els 100 i 200 metres papallona. Del Club Inef Lleida també hi participaran Àlex Michans (50, 100 i 200 metres braça), Arnau Hervàs (50 metres esquena) i Damià Teixidó (nadarà el 4x100 estils juntament amb els seus altres tres companys).