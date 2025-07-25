BÀSQUET
L’Hiopos Lleida anuncia el fitxatge de l’aler pivot americà John Shurna
L’Hiopos Lleida va fer oficial ahir la incorporació, la qual ja va informar aquest diari, de l’aler pivot John Shurna, de 35 anys i 2,06 metres, per a les dos pròximes temporades. En sis temporades al Gran Canària, el nord-americà amb passaport lituà va sumar 188 partits en Lliga Endesa i 283 amb les competicions europees. Format als Northwestern Wildcats de la NCAA fins al 2012, Shurna ha desenvolupat la resta de la seua carrera a Europa, sobretot a Espanya. I ha jugat a Strasbourg, Joventut, Darussafaka, València Bàsquet, Cedevita, MoraBanc Andorra i Gran Canària.
Segons Joaquín Prado, director esportiu del club, “Shurna és un jugador de moltíssima experiència que complementa perfectament el nostre joc interior. Té capacitat de passada, coneixement del joc i ens donarà coses que no teníem a la plantilla”.
Lliga U22
El club també va confirmar que participarà en la Lliga U22, que començarà a l’octubre i es disputarà entre els divendres a la tarda i els dissabtes al matí. També va recordar que els primers amistosos del primer equip seran davant del Joventut de Ricky Rubio i el Manresa.