L’Hiopos Lleida anuncia el fitxatge de l’aler pivot americà John Shurna

Shurna es disposa a fer una esmaixada jugant amb el Gran Canària. - ACB.COM

L’Hiopos Lleida va fer oficial ahir la incorporació, la qual ja va informar aquest diari, de l’aler pivot John Shurna, de 35 anys i 2,06 metres, per a les dos pròximes temporades. En sis temporades al Gran Canària, el nord-americà amb passaport lituà va sumar 188 partits en Lliga Endesa i 283 amb les competicions europees. Format als Northwestern Wildcats de la NCAA fins al 2012, Shurna ha desenvolupat la resta de la seua carrera a Europa, sobretot a Espanya. I ha jugat a Strasbourg, Joventut, Darussafaka, València Bàsquet, Cedevita, MoraBanc Andorra i Gran Canària.

Segons Joaquín Prado, director esportiu del club, “Shurna és un jugador de moltíssima experiència que complementa perfectament el nostre joc interior. Té capacitat de passada, coneixement del joc i ens donarà coses que no teníem a la plantilla”.

Lliga U22

El club també va confirmar que participarà en la Lliga U22, que començarà a l’octubre i es disputarà entre els divendres a la tarda i els dissabtes al matí. També va recordar que els primers amistosos del primer equip seran davant del Joventut de Ricky Rubio i el Manresa.

