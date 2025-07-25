CICLISME
Pogacar sentencia davant de Vingegaard
L’eslovè resisteix els atacs del seu rival en l’etapa reina del Tour i li treu 10 segons més. O’Connor guanya en solitari
L’australià Ben O’Connor (Jayco) es va imposar ahir en la divuitena etapa del Tour de França, entre Vif i el coll de la Loze, sobre 171,5 km i considerada l’etapa reina de l’edició, a l’imposar-se en solitari després de desfer-se de tots els seus companys de fuga en l’última ascensió, mentre que en la general Tadej Pogacar (UAE) va fer un pas més de cara a aconseguir la victòria a París, després d’aguantar un atac de Jonas Vingegaard (Visma) a 70 quilòmetres de meta i posteriorment rematar-lo al final, per augmentar 10 segons més el seu marge al capdavant de la general, ara de 4’26”.
Una etapa reina que va arrancar molt agitada, ja que a falta de 128 quilòmetres, arrancaria Primoz Roglic (Red Bull Bora). que va liderar un grup que coronaria el coll del Glandon amb un minut i 54 segons de distància respecte al pilot.
Després del descens del Glandon, tocava afrontar el segon port de categoria especial, la Madalaine, amb més de tres minuts de marge sobre el gran grup, ja sense Enric Mas, que va abandonar la carrera, igual com Carlos Rodríguez (INEOS), que no va arrancar la jornada per una lesió de pelvis.
Una Madalaine que provocaria la reacció del pilot, amb un canvi de ritme culminat amb l’atac del Visma que només van resistir Vingegaard, Pogacar i Florian Lipowitz (Bora). Només un quilòmetre després, el que atacaria seria el danès, un intent a què respondria sense fissures Pogacar. El mà a mà estava servit i ambdós prendrien el cap de la cursa, on el danès es va aprofitar del treball del seu company Jorgenson fins al cim de la Madalaine.
Abans de l’ascensió al coll de la Loze, Einer Rubio (Movistar) i O’Connor van atacar amb èxit, mentre que Pogacar i Vingegaard van frenar el ritme i es van distanciar fins als 3 minuts dels primers, reagrupant-se amb els seus companys fins a l’últim quilòmetre, quan Pogacar va atacar i va treure distància a Vingegaard mentre O’Connor celebrava la seua victòria en solitari, amb 1’45” de marge sobre l’eslovè.