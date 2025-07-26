FUTBOL
L’Angulària serà l’equip vinculat del Tàrrega
Segueix el conveni amb el juvenil de l’Escola
La UE Tàrrega i l’Angulària d’Anglesola han firmat un acord de filiació pel qual el segon serà l’equip vinculat al conjunt targarí la temporada vinent, en la qual la Tàrrega buscarà l’ascens a Primera Catalana. L’acord té com a objectiu reforçar la formació de jugadors de la base i facilitar la seua progressió cap al primer equip.
Malgrat aquest nou vincle, la UE Tàrrega mantindrà també la relació amb l’equip juvenil de l’Escola de Futbol. Les dos vinculacions permetran que el primer equip disposi de més jugadors de casa disponibles per a entrenaments i partits. Els juvenils seleccionats tindran fitxa i s’entrenaran amb l’Angulària, malgrat que una vegada per setmana ho faran amb la UE Tàrrega per integrar-se a la seua dinàmica. L’acord és per una temporada, però amb la voluntat ferma d’establir una col·laboració duradora. David Sabanés, responsable esportiu del Tàrrega, va destacar que el conveni servirà perquè “els juvenils que tinguin bon rendiment puguin ser convocats i que el salt al primer equip sigui més fàcil”.