MOTOCICLISME
Augé acaba la Romaniacs amb 47 anys
Va prendre part en la prova d’enduro més dura del món gairebé 30 anys després de retirar-se. Acaba al lloc 41
Eric Augé va aconseguir ahir el seu objectiu d’acabar l’exigent Romaniacs, la prova d’enduro més dura del món que va posar a prova la capacitat física i mental del pilot d’Oliana. “He acabat, que era l’objectiu, però no tornaré a córrer-la tret que pugui entrenar, ja que he patit moltíssim”, declarava ahir poc després d’acabar la cinquena jornada de la cursa romanesa, la prova per excel·lència del Hard Enduro, disputada a la ciutat de Sibiu, a Transsilvània (Romania).
Augé, de 47 anys, afrontava una carrera de primer nivell gairebé 30 anys després de retirar-se com a professional. Alguna prova puntual del Campionat de Catalunya era el seu bagatge fins a aquesta setmana, quan va afrontar la Romaniacs sense gairebé entrenar. “Ho he passat malament”, reconeix, i afegeix: “El més important és que l’objectiu, que era acabar, s’ha aconseguit. Ha estat una cursa duríssima, de les més dures que recordo en la meua carrera, però content i alhora molt tocat, amb les mans plenes de nafres.”
Els problemes per a Augé van començar des de la pròleg del primer dia. “Tenia un dorsal bastant alt i vaig sortir molt enrere, amb la qual cosa em vaig trobar molts pilots lents i molts embussos. Per recuperar temps vaig pressionar i vaig patir quatre caigudes que em van perjudicar molt, perquè em vaig lesionar un canell i he hagut de córrer tots els dies amb una canellera rígida perquè no podia doblegar-lo”, explica el lleidatà.
Després d’acabar al lloc 52 la pròleg de la seua categoria, la Bronze, amb prop de 300 inscrits, i el 53 l’endemà, va millorar posicions en les dos següents etapes, firmant les posicions 22 –la marató– i la 26 que el van situar al top 40, acabant el 41 després d’una última etapa demolidora. “El circuit d’avui [ahir] ha estat molt dur i jo estava mort. Al matí, quan em trobava bé físicament, marcava bons parcials, però després a la tarda, amb el cansament acumulat, ja no tenia força”, explica el pilot d’Oliana, que va acabar a 3 hores i 34 minuts del vencedor.