NATACIÓ
Jordi Carrasco suma, en 200 papallona, el seu segon or a l’Estatal júnior
El nadador lleidatà Jordi Carrasco (Club Inef Lleida) va sumar ahir la seua tercera medalla i segon or dels nascuts el 2008 al Campionat d’Espanya Júnior de natació, després de ser el més ràpid de la seua generació en els 200 papallona.
Així, Carrasco suma el seu segon títol de campió d’Espanya al campionat que acull Castelló després del que va aconseguir dijous en els 200 estils i que se suma a la plata de divendres passat en 400 papallona. Avui tanca la seua participació en el certamen competint en els 100 papallona.
El lleidatà va accedir a la final A en la qual competien els nascuts el 2007 i 2008 amb el desè i últim millor temps (2:07.58) entre tots els participants i el tercer entre els tres classificats de la seua edat.
No obstant, a la final va millorar les seues prestacions i va acabar la prova quart en global, amb una marca de 2:03.78, a dos segons i mig del guanyador, Isak Fernández (2:01.28), que va liderar un podi íntegrament format per nadadors del 2007.
El primer competidor de Carrasco va ser Joaquín Pavón, que va acabar just al seu darrere, cinquè, amb un temps de 2:04.00, mentre que Oliver Roch, el tercer nadador del 2008 que va competir a la final, va ser vuitè (2:06.16).