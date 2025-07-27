AUTOMOBILISME
Una sanció frustra una nova remuntada de Boya
Va travessar la meta vuitè en l’esprint però va caure al lloc 14 per la penalització
L’aranès Mari Boya (Campos Racing) es va quedar ahir fora dels punts en l’esprint del Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 3, penalitzat per una sanció de cinc segons per superar massa vegades els límits de la pista que el va fer caure de la vuitena posició en la qual va travessar la meta a la catorzena, deixant sense efecte una altra nova remuntada des de la setzena plaça.
El pilot aranès, acabat d’incorporar a l’acadèmia d’Aston Martin, es va complicar el cap de setmana en una mala sessió de qualificació, en la qual, després de veure com li anul·laven un temps, va firmar un setzè lloc a la graella de l’esprint d’ahir i també en la cursa llarga que es disputa avui (8.30).
No obstant, Boya va tornar a mostrar un gran ritme de carrera en les 12 voltes al voltant del circuit d’Spa-Francochamps. Des d’un inici l’aranès va començar a escalar posicions a la recerca d’entrar al top 10 i sumar així punts en la prova curta del cap de setmana. Així va ser com va arribar a la desena plaça amb relativa facilitat malgrat tocar-se amb Brad Benavides (AIX) en un avançament.
La remuntada del pilot de Campos va començar a perdre força a mesura que anava fent efecte el desgast dels pneumàtics, malgrat que va arribar a col·locar-se vuitè, superant el barceloní Bruno del Pino (MP Motorsport). Boya tenia a l’abast fins i tot la sisena plaça, però a dos voltes del final els comissaris van anunciar que havia superat els límits de pista més vegades del que està permès i, per tant, va ser sancionat amb cinc segons. Després de creuar la meta vuitè, la igualtat de la resta de perseguidors va provocar que els cinc segons de penalització el fessin caure a la catorzena plaça i es quedés sense puntuar, trencant una gran ratxa de tres podis seguits entre els esprints i les carreres a Àustria i Silverstone, on va guanyar en la carrera de diumenge.
Quart al Mundial
Malgrat no puntuar, l’aranès es manté quart a la general, amb 85 punts, ara a vuit de Tim Tramnitz (MP Motorsport), que va caure a la tercera plaça després de quedar-se ahir també sense puntuar. El seu company a Campos, Nikola Tsolov, ahir quart, ascendeix a la segona plaça, amb 98 punts, mentre que Rafel Camara (Trident) va ser cinquè i lidera el Mundial amb 126, a falta de tres carreres llargues i dos esprints. El danès Stromsted (Trident) es va emportar ahir el triomf en l’esprint.