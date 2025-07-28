ATLETISME
Almenar reuneix 250 atletes en la cinquena edició de la Cursa de l’Àngel
Al voltant d’uns 250 participants van prendre part ahir a Almenar en la cinquena edició de la Cursa de l’Àngel, puntuable per a la Lliga Ponent 2025.
En l’apartat competitiu, l’independent Hamou Ait Mazian es va emportar la victòria en els 10 quilòmetres amb un temps de 35 minuts i 17 segons, davant de Joan Lladós (Txulles Runners), amb 38 minuts i 11 segons, i Norbert Llobera (Grup Excursionista Albesa), amb 41 minuts i 6 segons. En l’apartat femení, la també independente Maite Farran es va endur el triomf després de marcar un registre de 45 minuts i 28 segons i avantatjar Verónica Mari Ruiz (100x100 Fondistes Tàrrega), amb 49 minuts i 9 segons, i Gala Noguera (Txulles Runners), que va firmar 53 minuts i 25 segons.
En la prova de 5K, Òscar Aran (Almiramar) es va imposar amb una marca de 18 minuts i 38 segons, seguit de Pedro Araujo (Almiramar), amb 18 minuts i 40 segons, i Jaume Fontanet (Runner’s Balaguer), amb 18 minuts t 55 segons. En dones, Antonia Argilés (Almiramar) va creuar la meta la primera després de completar el circuit en 20 minuts i 55 segons, davant de Raki Garsaball (Pons Thai Runners), amb 21 minuts i 41 segons, i Sheila Rodríguez (Finques Prats Runners), amb 22 minuts i 50 segons.