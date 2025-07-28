Els debutants Bardghji i ‘Dro’ es llueixen
El Barça arranca la pretemporada amb un treballat triomf davant del Vissel Kobe en un partit en el qual els nous fitxatges i els del planter van estar a una gran altura
Dos gols de dos dels debutants, del suec Roony Bardghji i del gallec Pedro Fernández Sarmiento Dro, van donar la victòria al Barcelona en la seua estrena de pretemporada a Kobe davant del Vissel, on va guanyar per 1-3. Va ser un duel amb molts jugadors en acció i en el qual Hansi Flick va comptar amb dos onzes diferents, a més de diversos canvis. Hi va haver les estrenes, a més, del porter Joan Garcia, que va sortir de titular, i del davanter anglès Marcus Rashford, que va jugar mitja hora i va deixar esclats de la seua classe, així com Lamine Yamal, un dels més aclamats per l’afició nipona.
Però els protagonistes van ser dos xavals. El suec Roony Bardghji, un esquerrà de 19 anys procedent del Copenhaguen i que juga a cama canviada; i el gallec Pedro Fernández Dro, de 17, que va aprofitar els pocs minuts que li va regalar el tècnic alemany. El primer gol el va marcar a la primera meitat Eric Garcia.
Flick va reconèixer que “ha estat un molt bon partit, un bon test per a nosaltres. Els primers 30 minuts han estat fantàstics. Després hem perdut una mica el control, però la segona part també ha estat molt bé. Estic content”.
El club pateix un atac massiu a les seues plataformes de streaming
El FC Barcelona va denunciar ahir “un atac massiu” a les seues plataformes de streaming per part de pàgines que provaven d’emetre el partit que l’equip va disputar davant el Vissel Kobe japonès, i que es podia visionar a través del web i l’App Culers de forma gratuïta per als abonats.
Després dels fets, el club va prendre “automàticament” la decisió d’oferir el partit en obert durant la segona part per les plataformes de YouTube “per garantir la retransmissió del partit”. “El club demana disculpes per les molèsties causades i es posarà en contacte amb totes les persones afectades”, va indicar.