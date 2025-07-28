NATACIÓ
Jordi Carrasco tanca l’Estatal júnior amb una quarta medalla
El lleidatà Jordi Carrasco, del Club Inef Lleida, va tancar ahir el Campionat d’Espanya júnior de natació a Castelló amb la quarta medalla del seu compte particular, després de proclamar-se subcampió entre els participants nascuts el 2008 dels 100 papallona.
Així, el lleidatà se’n va de la competició amb dos medalles d’or, en 200 estils i 200 papallona, i dos plates, en 400 papallona i la d’ahir en els 100.
Carrasco va arribar a la final amb el segon millor temps global, ja que els nadadors nascuts el 2008 competeixen també amb els del 2007, només superat per Oliver Roch, de la seua mateixa generació.
A la final, el lleidatà va acabar tercer en global, tan sols superat pel mateix Roch (or el 2008) i Isak Fernández, guanyador de la final i campió dels nascuts l’any 2007.