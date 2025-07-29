Arrancada il·lusionant de l'Atlètic Lleida
L’Atlètic Lleida va començar a preparar ahir la seua primera aventura a Segona RFEF amb la plantilla encara per tancar || El club va anunciar la incorporació del xinès Kuang Zhaolei, de 16 anys
L’Atlètic Lleida va iniciar ahir de forma oficial la preparació d’una temporada 2025-2026 que serà històrica per al club lleidatà, que per primera vegada en la seua història militarà a la Segona RFEF a l’ocupar la vacant que va deixar el Lleida CF, descendit a Tercera pels impagaments als jugadors.
La plantilla lleidatana, encara per tancar-se, va arrancar al matí amb una xarrada de l’entrenador, Gabri Garcia, en la qual va explicar les línies generals del nou projecte i també va demanar compromís i treball als seus homes per a un repte majúscul.
Tot seguit els jugadors es van sotmetre a les proves físiques específiques i exercicis de força amb l’objectiu de saber l’estat de cada jugador per planificar el treball de forma personalitzada durant les pròximes setmanes.
Ja a la tarda, l’equip va completar la primera sessió d’entrenament amb pilota, on la tàctica ja va cobrar protagonisme sobre la gespa del Ramon Farrús. Pau Torres, un dels pesos pesants del vestidor i que ja coneix la Segona RFEF, en la qual ha militat durant diverses temporades, va destacar que “és la primera vegada que el club està en aquesta categoria, que sempre és molt igualada pels anys que hi he estat. Ara toca fer una bona pretemporada i a poc a poc cohesionar l’equip, perquè hi ha molts companys nous.
El repte és fer un bon grup”. El porter de Capellades va destacar el fet que hagin renovat gairebé la meitat de la plantilla (11 jugadors), ja que opina que “és una cosa a favor, ja que beneficiarà l’adaptació dels nous”, va assenyalar.
Sobre la nova temporada, Torres va preferir ser caut i no marcar-se objectius. “Cal tenir tranquil·litat perquè el mes de maig queda molt lluny encara. Ara ens hem de preparar bé i afrontar la Lliga amb la màxima il·lusió”, va indicar. D’altra banda, el club va fer oficial ahir el fitxatge del xinès Kuang Zhaolei, un extrem de només 16 anys considerat una de les grans promeses del futbol asiàtic. Internacional amb la selecció sub-16 del seu país i format al planter de la UE Damm, destaca per la seua velocitat, desequilibri i capacitat de desbordament. Zhaolei té previst entrenar-se avui.