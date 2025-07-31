BÀSQUET
Més diners en patrocinis: L’Hiopos Lleida té previst augmentar entre un 30 i un 40% aquesta partida
El club busca més ingressos per cobrir l’increment del pressupost, que aquest any superarà els 5 milions
L’Hiopos Lleida farà un salt important aquesta pròxima temporada, tant a nivell esportiu com econòmic. Fa ja unes setmanes que el president, Albert Aliaga, va anunciar un important augment del pressupost per potenciar la plantilla, com s’està demostrant amb alguns dels fitxatges que ha tancat el club fins ara, com el nord-americà John Shurna o el canadenc Melvin Ejim, procedents del Gran Canària i Unicaja, respectivament, o amb les renovacions, en especial les de James Batemon i Oriol Paulí.
El pressupost del club per a la temporada 2025-2026 superarà els 5 milions d’euros, després que el passat exercici es tanqués en 4,8 milions que, segons va confirmar el mateix president en el seu dia, està cobert. Per fer front a aquest important increment pressupostari, l’entitat del Barris Nord té previst augmentar la partida de patrocini entre un 30 i un 40 per cent, ja sigui apujant l’aportació de les empreses que ja col·laboren o amb la incorporació de noves. No s’ha d’oblidar que aquesta temporada l’Hiopos també ha augmentat el seu nombre d’abonats, de manera que arriba als 4.500 que s’havia marcat a l’inici de la campanya.
Partits amistosos
D’altra banda, el club va fer oficial ahir el programa d’amistosos de la pretemporada, en la qual l’equip de Gerard Encuentra en disputarà un total de set, com va anunciar SEGRE dimarts. L’estrena serà el 4 de setembre davant del Joventut de Badalona en el torneig de Sant Julià de Vilatorta (Barcelona), on també s’enfrontarà el diumenge 7 al Baxi Manresa. El tercer test, fixat per al dia 13 al pavelló de Salou, serà d’altura, ja que els lleidatans s’enfrontaran al València Basket.
Després l’Hiopos Lleida afrontarà la Lliga Catalana, amb dos duels seguits el 17 i 18 del mateix mes davant de Manresa i Girona, respectivament, mentre que el dia 21, si no accedeix a la final de la competició, disputarà un amistós a Tàrrega davant el Surne Bilbao Basket, en el marc del segon Memorial Òscar Solé.
El setè i últim partit de preparació serà el Trofeu Ciutat de Lleida que els d’Encuentra disputaran al Barris Nord davant del renovat FC Barcelona, el 26 de setembre.
L’ACB confirma que l’inici de la Lliga serà el 4 i el 5 d’octubre
L’ACB va donar a conèixer ahir les dates de la temporada 2025-2026, que oficialment arrancarà el 27 i 28 de setembre amb la disputa de la Supercopa a Màlaga, amb l’Unicaja com a amfitrió, al costat de Reial Madrid, València i Tenerife. Seguirà amb l’inici de la Lliga Endesa una setmana més tard, el 4 i 5 d’octubre, amb un total de 34 jornades finalitzant la Lliga Regular el 30 de maig del 2026.
La Copa del Rei es jugarà al nou Roig Arena, amb el València Basket com a equip amfitrió, a més dels set millors de la primera volta de la Lliga Endesa 25-26. Se celebrarà entre el 19 i el 22 de febrer del 2026 i, des de llavors, començarà la recta final de la segona volta fins a la conclusió de la Lliga Regular el 28, 29 i 30 de maig.D’altra banda, la Primera FEB 25-26 tindrà 17 equips per la renúncia del Baloncesto Sevilla, fins fa poc sota el nom de Reial Betis i que va ser exclòs de l’ACB al no complir els requisits.